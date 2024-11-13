國際火線／川普二進「宮」，美國還「美」嗎？

▲川普重返白宮，全球剉咧等。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

當初，不知道是哪位戀慕美國的前輩高人，竟然把United States of America譯成「美利堅合眾國」，簡稱美國。又美又利又堅，簡直可以跟「美好挺」並駕齊驅，成為最誘人的幻想國度。

誠然，早期的美國是挺美的。它是一個願意張開雙臂、接納所有受宗教迫害(例如英、法)、或是飽受饑荒折磨(如愛爾蘭)的人來到這個新世界開創新的人生。德弗札克 (Antonín Dvořák)最知名的作品《新世界交響曲》，就是獻給美國的。

進入二十世紀後，美國兩度前往歐洲戰場，解放了歐洲。二戰時它在太平洋戰爭擊敗日本，解救了中國和大東亞。北韓南侵時，它又領導「聯合國軍」赴朝鮮半島作戰，阻擋了共產主義的南侵。自此也奠定了美國是「自由的燈塔」、「民主的長城」的霸權地位。

▲美國早年張開雙臂接納移民，如今卻趕之唯恐不及。 (圖／達志影像／美聯社)

但是美國後來慢慢變了，從解放者變成了壓迫者。變轉的原因很多：資本主義的過度發展，造成貧富差距拉大；工會的過度保護引發大量產業外移，工人失業，忽略產業升級，失去國際市場的競爭力等，十幾個指頭都數不完。一句話：美國變衰弱了。

英國史家湯恩比認為「歷史是有機體」；強盛文明及霸權由盛轉衰是再也自然不過的事。但是很多美國人「不甘願」。而領導這個「不甘願運動」的教主、悲壯的喴出「讓美國再度偉大」的人，正是剛剛打贏總統大選，二度踏上進入主白宮之路的川普。

川普立誓要「救民於水火」。他的立意無可厚非，但是他的手段，卻是壓迫者的手段。川普「美國優先」的主張，是具有強烈排他性的。他利用美國霸權的剩存力量(包括軍事的、經濟的、科技的)，逼迫其他國家屈服。只要能夠讓美國像吃了「威而鋼」那樣「再度強大」，他一點也不在乎別人的死活。

▲薩諾斯(Thanos)，又名滅霸，是世界終結者。（圖／《復仇者聯盟：無限之戰》劇照)

所以，美國以往吹捧以及對外國強硬推銷的「民主」「自由」、「平等」、「人權」等種種所謂「普世價值」，要不就是「攏是假」(連他們自己都不信)，要不就是美國曾經使用過的這些「高大上」的宣傳武器，現在已統統揚棄：不用再演了！

川普這種「地獄就是別人」的心態和手段是很可怕的：不惜踐踏別人以成就自己。要求人家拿出GDP百分之十來當作國防經費、以及逼迫人家把所有高階製成的晶片及其技術全部移往美國，請問這還要不要讓人活？

好笑的是，台灣和中國同樣都是面臨壓迫的受害者。但一些台灣媒體和部分人士聽說川普揚言要對中國開徵60%的關稅時，竟樂不可支。彷彿像是說：「看，你比我被揍得更慘，真爽！」不曉得這算不算是 「苦中作樂」？

川普回歸，全球絕大多數國家和地區恐怕都會遭殃(以色列例外)。他甚至不承認有「全球氣候暖化」這回事，勢必再度退出「巴黎氣候協定」。對許多非美國國家的人來說，這樣的美國，還能說「美」嗎？我想，美國如今也該改改名了。叫「川國」、或者叫「滅霸」，如何？