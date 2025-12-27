玩命關頭真實版？搶匪「飆車拖走ATM」　超商整間毀了

▲ATM被拖出超商，沿途摧毀貨架與擺設。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國德州平安夜發生離譜搶案，兩名搶匪企圖用汽車與鋼纜拖拽超商提款機，疑似模仿電影「玩命關頭5」開車拖走金庫的犯案手法。儘管他們成功將機器帶走，甚至為此摧毀整間店面，但似乎犯下致命失算，最終依然空手而歸。

綜合美媒報導，24日凌晨4時左右，本案發生在沃斯堡（Fort Worth）附近懷特塞特爾（White Settlement）的7-Eleven停車場。

根據監視器畫面，兩名搶匪戴著手套與頭套，駕駛休旅車犯案。其中一人持金屬物體砸破門窗入店，將鋼纜綁在角落提款機底部。車上另一人隨即猛踩油門，將提款機連同貨架商品一同拽出店外，沿途撞毀店內擺設與門窗，現場一片狼藉。

UPDATED NEWS RELEASE ON ATTEMPTED ATM BURGLARY WITH STOLEN VEHICLE:

On Wednesday, December 24, 2025 at 3:44 a.m., the White Settlement Police Department responded to an initial call that someone had broken a window at a local convenience store in the 2000 block of S. Cherry… pic.twitter.com/6gi2RyjOMS — Christopher Cook (@cooktx) December 24, 2025

搶匪大費周章、高調犯案，還把整間超商毀掉大半，卻疑似因為撬不開ATM而放棄。警方在附近水溝發現棄置提款機，裡面的現金分毫未少。涉案休旅車不久後也在附近停車場尋獲，據查該車稍早在達拉斯（Dallas）遭竊。

懷特塞特爾警察局長庫克（Christopher Cook）接受當地媒體WFAA訪問時說，每逢聖誕假期總會看見如此危險與絕望的犯罪行為。警方仍在調查這起搶劫未遂案，尚未逮捕任何嫌犯。