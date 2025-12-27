王Aden風波！街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」　被轟送上台卻卸責

記者葉國吏／綜合報導

王Aden校園演唱因女學生舞台熱舞引發爭議，事件延燒至街舞社老師，網路輿論炸鍋，相關影片與爆料更讓討論火上加油。街舞老師被質疑推卸責任給學生，甚至被指控有不當舉動，讓整起事件屢屢成為焦點。

▲王Aden事件，該校熱舞老師被炎上。（圖／翻攝Threads，下同）

王Aden演出翻車 老師「授意」爭議爆發

新生代歌手王Aden日前在校園受邀表演，因女學生突然衝上台熱舞，讓他當場臉色大變、選擇蹲坐舞台邊罷唱，現場氣氛瞬間凝結。原本社群上就有兩派聲音，但隨著街舞社團老師出面發言、並還原經過，爭議卻進一步擴大。該名老師自稱當時只是鼓勵學生表現，沒想到女學生誤解他的意思，才會闖上舞台造成風波。

▲網友爆料其實是熱舞老師把女學生送上台，事後卻沒有出來扛。

隨著事件發酵，網路上有人爆料，指街舞社團老師其實是親自把女學生送上台，還在一旁錄影，疑似早有安排。這名老師不僅是全國大專院校熱舞比賽（霹靂舞組）的評審，更被質疑事後發文推卸責任，把矛頭指向女學生。有網友認為，如果老師真的沒授意，應該要立刻叫學生下台，而非冷眼旁觀還拍攝影片。

▲熱舞老師被炎上，翻出撕破女學生胸前口袋影片爭議。

老師行為遭質疑 「撕女學生口袋」習俗惹議

此外，又有網友爆料稱該老師長期遵循「撕畢業生制服胸前口袋」的習俗，甚至連女學生也不例外。有人質疑這傳統原本只針對隊長，卻被擴大到所有畢業生。影片及照片曝光後，網友批評聲浪不斷，質疑這行為極不妥當，甚至有人喊話教育局介入調查。

整起事件回顧，王Aden原本好意受邀演出，卻因女學生熱舞異常行為爆發爭議，街舞社團老師事後不僅沒及時止住狀況，還被質疑推卸責任。雖然老師一度表示會帶女學生向學校和藝人道歉，承諾勇敢承擔，但在網友爆料與影片流出後，這番說法也被認為是在甩鍋給學生，事件至今仍未平息。

▼熱舞老師曾發文道歉。