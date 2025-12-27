　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨年前變天「2地濕冷4天」　氣象署揭看煙火選東北側

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周二將有東北季風南下，跨年和元旦受到影響。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天冷氣團減弱，溫度逐漸回升，不過下周二跨年前一天將有一波東北季風南下，北部和東部降雨增多，下個周末前大陸高壓一波接著一波接力，北部和東部雲雨較多。由於跨年夜和元旦受東北季風影響，風向吹東北風，觀賞跨年煙火以位於上風處較佳，也就是煙火的東側或北側。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，大陸冷氣團減弱，今天溫度回升，未來兩三天溫度有逐漸回升趨勢，跨年前將有另一波東北季風南下，北台灣、東部雲量和降雨開始增多。

今天台灣受東北季風影響，北部、東半部多雲，桃園以北、東半部、恆春半島有迎風面降雨，台灣上空中高層水氣影響高山地區，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山溫度仍低，中高層水氣通過時有零星降雪，入夜後降雪機率減少。

此外，今天台南以北普遍低溫在14度以下，最低溫為馬祖9.6度，新竹關西、新北石門、宜蘭等地都有12度低溫，清晨溫度仍低，但與昨天清晨相比溫度明顯回升。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲低溫分布。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，今天開始北方大陸高壓逐漸出海，台灣附近東北風慢慢減弱轉為偏東風，今天起到下周一溫度會一天比一天逐漸回升，迎風面地區有多雲情況。

下周二為跨年夜前一天，曾昭誠表示，台灣北方有另外一個大陸高壓南下，台灣轉為東北季風影響的天氣型態，北部、東半部、恆春半島的迎風面降雨增加，下周二起到1月3日將有大陸高壓一波一波，台灣將處於長期的東北季風影響，迎風面地區的雲雨較多。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度預測方面，曾昭誠說明，今天到下周一溫度逐步回升，今天各地低溫13到16度，明天清晨北部、花東溫度回升，中南部受部分輻射冷卻影響，低溫約14到15度，空曠河谷地區溫度會再低1到2度，明天白天溫度逐漸回升，清晨仍有較低溫度，今明兩天中南部日夜溫差大。

曾昭誠指出，下周一是未來一周最溫暖的一天，白天各地高溫約22到23度，中南部25度以上；下周二過後有另一波東北季風南下，且一路影響到跨年、元旦，北部、宜蘭低溫影響不明顯，雲量偏多加上降雨，白天高溫降低。

至於元旦過後是否有強度達寒流等級冷空氣南下，曾昭誠表示，後續第二周、1月上旬將有一波明顯降溫，但目前冷空氣強度還有不確定性，仍待進一步觀察。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢部分，曾昭誠表示，今天周六迎風面的桃園以北、東半部、恆春半島有降雨，中南部山區因中高層雲系通過帶來零星降雨，明天到下周一中高層雲系減少，基隆北海岸、東半部、恆春半島有迎風面降雨，東北部有較大雨勢，「下周二到下周五東北風影響降雨，北部、東半部、恆春半島仍有降雨，迎風面地區未來一周要攜帶雨具」。

此外，曾昭誠指出，跨年夜到元旦受東北季風影響，北部、東半部、恆春半島降雨機會高，迎風面雲量多，風向吹東北風，跨年觀賞煙火等活動若位於下風處，視線易受阻擋，在上風處觀賞煙火的環境較優良。

12/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

逼2男口交互吃糞！「長髮瑄瑄」下場曝
快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火
扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫
更冷天氣要來了　鄭明典1圖示警：第二周北風更強
貴金屬史詩級行情！白銀暴漲　與黃金、鉑金同刷新高
快訊／三重情侶雙亡　陳屍床上
割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬！網喊：快

相關新聞

首度結合原創音樂施放　外交部預告「101跨年煙火」分5段落

首度結合原創音樂施放　外交部預告「101跨年煙火」分5段落

眾所矚目的台北101跨年煙火即將登場，外交部昨（26日）透露，今年整場煙火依設計分為5個主要段落，還將首度結合原創音樂進行規劃，隨著音樂節奏推進，煙火效果逐步鋪陳，外交部表示，屆時也會提供衛星轉播訊號，歡迎全球電視台及網路媒體播出。

更冷天氣要來了　鄭明典1圖示警：第二周北風更強

更冷天氣要來了　鄭明典1圖示警：第二周北風更強

下週可能「寒流」來襲！　東北季風來跨年

下週可能「寒流」來襲！　東北季風來跨年

今北台濕冷！　下週「2026首波冷氣團」可能報到

今北台濕冷！　下週「2026首波冷氣團」可能報到

今天回溫　跨年天氣曝光

今天回溫　跨年天氣曝光

