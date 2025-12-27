日本橡膠工廠爆砍人15傷　嫌戴防毒面具、潑漂白劑行兇

記者柯沛辰／綜合報導

位於日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠26日下午驚傳持刀傷人事件，一名38歲男子頭戴疑似防毒面具，闖入園區內揮刀攻擊，並疑似潑灑不明液體，造成至少15名男性受傷，其中5人可能傷勢較重，工廠一度陷入混亂。

8人遭砍、7人遭液體潑灑 共計15人受傷

根據《靜岡電視台》報導，當地消防單位26日下午接獲通報，內容指稱「有人持刀刺傷多人，犯人仍在現場，還潑灑不明液體」，警方隨後趕抵並控制局勢。富士山南東消防本部指出，傷者年齡多在20至50多歲，分布在廠區不同地點，全數意識清醒後送醫評估；其中至少8人疑遭刀具攻擊，另有7人為遭液體潑灑導致的輕傷。

手持刀具 頭戴疑似防毒面具裝備

《朝日新聞》引述三島警署說法指出，嫌犯小山雅貴（38歲）於26日下午4時左右，首先在工廠園區內疑似持刀刺傷一名28歲男性員工，隨後擴大行兇。調查相關人士也透露，小山手持類似求生刀的刀具，頭戴疑似防毒面具的裝備，並潑灑疑似含氯漂白劑的物質。警方已依殺人未遂嫌疑當場逮捕小山，至於是否認罪尚未對外說明。

疑工廠相關人員 警方朝單獨犯案偵辦

《共同社》報導，小山疑似是工廠相關人員，但犯案動機仍在釐清。警方目前初步研判為單獨犯案，正釐清他如何進入廠區、行凶路線與實際傷勢分布，同步追查犯案動機與是否另涉其他危險物質。

橫濱橡膠總部位於神奈川縣平塚市，依公司官網資料，三島工廠主要生產汽車輪胎，廠區佔地約11萬2000平方公尺，至2024年12月員工約987人。