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杜特蒂反毒血腥戰爭！組「死亡小隊」槍決毒蟲嫌疑犯　ICC祭逮捕令

▲▼菲律賓前總統杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓前總統杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因過去任內曾發起「反毒戰爭」，而被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，指控其犯下危害人類罪，今（11）日在馬尼拉國際機場被警方逮捕。杜特蒂發起的反毒戰爭導致數千人死亡，受到國際社會以及人權團體的強烈批評。杜特爾特在被拘捕後質疑逮捕的合法性，並強烈否認指控。

根據《衛報》、《BBC》，杜特蒂2016年當選菲律賓總統後，發起了所謂的「反毒戰爭」，該運動在他任內造成了大量死亡，統計數據顯示約有6000人遭到槍殺，儘管一些人權組織認為死亡人數可能更高，受害者大多是來自貧困地區的男性。

儘管警方經常聲稱是出於自衛，但許多目擊者指出，多數受害者為無武裝的平民，且不構成威脅。這些受害者的傷勢也與警方的說法不符，許多人被多次射殺，甚至有些人是從背後中彈。

▲▼菲律賓前總統杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

杜特蒂的政策引發了廣泛的國際關注與批評。許多批評者指出，這場反毒戰爭未能有效打擊大型毒販，主要針對的只有貧困社區的街頭販毒者。報告顯示，警方經常不依照法律程序進行逮捕，甚至強迫嫌疑人作出自我指控，否則將面臨致命武力。這些行為引發了對杜特蒂政府人權紀錄的廣泛質疑。

儘管面臨國際壓力，杜特蒂堅決支持這場禁毒戰爭，並表示他所做的一切都是為了菲律賓人民的安全與和平。他在公開場合多次強調，他討厭毒品，並直言無懼地表示，「我做了我該做的事，無論你們是否相信。」

然而調查卻指出，杜特蒂曾向警察提供獎金，以激勵其在打擊毒品犯罪的過程中進行更多的血腥殺戮，這一點在菲律賓國會的聽證會中被提出。

2021年，國際刑事法院對杜特蒂的反毒戰爭展開調查，涉及2011年11月杜特蒂擔任達沃市市長時開始的案件，直至2019年菲律賓正式退出國際刑事法院。據悉，杜特蒂擔任達沃市市長的時間長達22年，致力於使該地成為菲律賓治安最好的城市，同時將自己塑造成擁有強硬手腕的政治人物，成功在2016年大選以壓倒性優勢當選總統。

▲▼菲律賓前總統杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

國際刑事法院調查指出，菲律賓的執法機構在此期間涉嫌犯下危害人類罪，因此針對杜特蒂進行正式調查，發現杜特蒂以激烈言詞號召安全部隊槍殺毒品嫌疑犯，超過6000人慘遭不明襲擊者槍殺。儘管杜特蒂否認曾授權或參與非法處決，但他承認曾在擔任達沃市市長期間組建過一支所謂的「死亡小隊」，專門處決其他罪犯。

杜特蒂在菲律賓仍然擁有相當的支持基礎，特別是在民答那峨島等地，他被視為反映當地人心聲的領袖。他的民粹主義言辭和直率的風格讓他被戲稱為「東方川普」，他也表達過對俄羅斯總統普丁的崇敬。在他的領導下，菲律賓的外交政策發生了重大轉變，逐步將重心從美國轉移至中國。

在最近幾個月，杜特蒂的家族與現任總統小馬可仕的聯盟逐漸瓦解，並公開發生爭執。小馬可仕最初拒絕合作調查，但隨著與杜特爾特家族的關係惡化，他的立場有所改變。雖然目前尚不清楚小馬可仕是否會將杜特蒂引渡至海牙受審，但國際刑事法院的調查仍在持續進行。杜特蒂被捕標誌著這場長期爭議的進一步升級，也引發了對菲律賓法治與人權狀況的再次關注。

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