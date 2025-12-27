知名內衣行銷翻車！網列5點「厭女情節」炎上　負責人火速道歉

記者葉國吏／綜合報導

台中知名品牌伊黛爾內衣最新的行銷影片內容被網友炎上，痛批根本就是厭女行銷。伊黛爾內衣負責人26日在Threads發聲明道歉，並火速下架該支行銷影片。

伊黛爾內衣26日在Threads發佈一支名為「男生不肯幫女生付錢（先聲明影片純屬劇本各位勿激動喔????）」的行銷影片，但現今已經都被下架。根據其他網友描述，影片內容充滿「厭女情節」，讓女網友看完直呼不舒服。

有網友發文表示「這是我這輩子看過最爛的行銷！」同時列出從影片接收到的幾點訊息：

1.比起伊黛爾EDELE內衣的產品，淘寶50元內衣更有cp值。

2.女人要買內衣就讓男人付錢，失敗就找其他男人，以性為交易換取金錢，再拿這筆錢到伊黛爾EDELE購買內衣。

3.女人沒有自身的經濟能力，就算有，靠性交易就行了，一通電話的事情。

4.男人看到女人的金錢，可以合理懷疑是透過性交易換取來的。

5.在伊黛爾EDELE購買內衣，必須留意監視器影片外流的可能。

對於網友的炎上，伊戴爾公司負責人火速在Threads上發文道歉，表示「我們公司發佈了這樣錯誤且不尊重女性的內容，本公司的影片都委託行銷公司撰寫腳本、拍攝製作，但在影片最後會被發佈這點，我們無從卸責，因我沒有善盡對公司的管理責任，才讓這樣的影片腳本通過並且釋出，我今日得知內容後也馬上觀看影片，立即就感受到這是對女性極度的不尊重，因此馬上下架，公司內部我也會再進行管理，並且嚴格督導以後不要再釋出這樣的內容，相關人員跟我們品牌總監、小編目前也都停職檢討，感謝您的指正，非常的抱歉。」

負責人表示「本公司的經營理念其實與這部影片有相當大的衝突，我們主打的是內衣就是要CP值高並且價格親民，因此這支影片的腳本也不符合我們公司產品的定位，而且如您所說，這腳本是對女性的不尊重，這是非常嚴重的錯誤行銷方式，我們無從卸責，跟所有社會大眾再次致歉，非常對不起，如果有其他的建議也請您不吝提出，我們會深刻檢討反省，感謝您。」