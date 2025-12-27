30歲台男「在日本詐騙」被逮！　涉案金額高達3000萬日圓

▲日本警方發現，近日有多名台灣籍人士持短期簽證入境日本詐騙。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

台灣一名自稱廚師的30多歲胡姓男子因涉嫌與詐騙集團共謀進行投資詐騙，被日本警方逮捕。胡男11月透過社群媒體接觸70多歲日本被害男性，並遊說對方投資3000萬日圓（約新台幣595萬元），並派另一名台籍車手到場收錢。警方先前當場逮捕該名車手，並根據對方證詞，鎖定胡男。

根據《日本放送協會》報導，日本警方針對同一起網路投資詐騙案再度逮捕一名台籍共犯。30歲自稱廚師的台籍男子涉嫌與詐騙集團共同策劃透過社群媒體進行虛假投資，詐騙日本一名70多歲男性。

被害人11月透過社群媒體結識胡男，隨後聽信他的話術，領取3000萬日圓（約新台幣595萬元）現金，準備交給胡男投資，警方發現後，直接在現場埋伏，當場逮捕負責領取現金的另一名台籍車手。

日本警方調查，胡嫌以「短期滯留」簽證入境日本後，現金交付時也在現場周邊徘徊，疑似擔任現金回收運送或把風的關鍵角色。警方透過先前逮捕的台籍車手供述及證物分析，追查出胡嫌有共犯嫌疑，23日在千葉縣依詐騙未遂嫌疑將其逮捕歸案。

光是長崎縣，自10月起，就已連續發生多起短期滯留台灣籍人士涉嫌詐騙或擔任車手的案件。警方分析認為，國際詐騙集團刻意招募持短期簽證的外籍人士參與犯罪活動，因此展開高度警戒。