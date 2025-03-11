快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！女兒發聲：菲律賓拋棄公民和尊嚴

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快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！女兒發聲：菲律賓拋棄國家尊嚴

▲▼ 菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）11日在馬尼拉國際機場被警方逮捕，原因是他在總統任內發動反毒戰爭，被控涉嫌犯下危害人類罪。對此，她的女兒、菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）表示，她的父親已被強行帶往荷蘭海牙國際刑事法院（ICC），至今沒有任何司法機構來主張他的權利，而菲律賓政府卻向全世界表明，他們願意拋棄自己的公民，背叛主權和國家尊嚴，「這不是正義，這是壓迫和迫害。」

▲▼菲律賓總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）。（圖／路透）

▲杜特蒂長女、菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）。（圖／路透）

菲律賓副總統薩拉聲明全文如下：

親愛的同胞們：

今天，我們的政府竟然將一位菲律賓公民——甚至是一位前總統——交給外國勢力。這是對我們主權的公然挑戰，也是對每一位相信我們國家獨立的菲律賓人的侮辱。

更糟糕的是，前總統杜特蒂被剝奪了他的基本權利。自從今天早上他被拘捕以來，至今未被帶到任何有權的司法機構來主張他的權利，也無法享有法律所賦予的救濟措施。在我寫這封信的時候，他正被強行帶往海牙。這不是正義，這是壓迫和迫害。

這一行為向全世界表明，這個政府願意拋棄自己的公民，背叛我們主權和國家尊嚴的核心價值。

願上帝保佑菲律賓。

▼薩拉聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／Inday Sara Duterte）

▲▼薩拉聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／Inday Sara Duterte）

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