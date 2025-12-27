　
    • 　
>
新竹市普發現金5千元！明年7／31前出生也可領　最快1／21入帳

▲新竹市發放消費金5000元懶人包。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市發放消費金5000元懶人包。（圖／新竹市政府提供，點圖放大，下同）

記者葉品辰／新竹報導

美國推行新關稅政策，使國際經濟情勢走向更形複雜與不確定，加上物價波動所帶來的成本壓力，使民眾日常生活與企業經營皆面臨挑戰。為協助市民降低負擔，並振興消費、穩定產業動能，新竹市政府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，已於日前經新竹市議會三讀通過預算，市府正積極規劃於明年春節前發放新竹市民每人新臺幣5,000元消費金（114年9月30日（含當日）前已設籍本市，且至造冊基準日（115年1月9日）連續設籍未遷出之市民），透過支持地方經濟穩健度過國際經濟不確定性，並帶動多元產業鏈創造經濟循環效益。

市長高虹安指出，此次發放5,000元消費金預估受惠人口超過45萬人，包含114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒亦納入發放範圍，新生兒如未能於114年9月30日（含當日）前設籍本市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於115年9月30日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取消費金。市府已積極啟動跨局處合作，從整體規劃、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫到發放點位及現場確認等，均同步進行籌備作業，力求以便民與安全作業為原則，讓全市各市民朋友都能順利領取。

▲新竹市發放消費金5000元懶人包。（圖／新竹市政府提供）

市府表示，此次採取多元發放方式分別有：

(1)依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，直接勾稽後115年1月21日匯入既有帳戶。

(2)轄內各區設置發放所，於115年1月24日星期六8時至16時執行實體現金發放。

(3)數位申請於115年1月30日起至2月28日止透過新竹通APP辦理登記後匯款。

(4)各區公所補領，於115年3月10日起至115年3月31日止之工作日上班時間，市民依戶籍所在地前往區公所辦理。

(5)有關新生兒（出生日期為114年8月1日至115年7月31日），115年1月9日（含當日）前於本市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方依上述第(2)、(3)、(4)點方式領取或申請，115年1月10日至115年9月30日（含當日）於本市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取資格之父或母，向辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記之戶政事務所申請，逾期不受理。

市府指出，市民可依自身需求選擇最適合的方式，若透過新竹通申請之市民，市府亦將規劃推出好康加碼，鼓勵大家踴躍使用新竹通，相關發放細節也將在完善作業規劃後進一步公布。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

