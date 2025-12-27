中國嗆日本「國防預算」創新高　矢板明夫：最沒有資格指責他國

▲媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本政府最新年度的「防衛經費」達9兆日圓（約600億美元），引來中國外交部發言人林劍不滿開轟「軍國主義復活」。對此，媒體人矢板明夫昨（26日）表示，如果真要談「軍備擴張」，中國官方公布的國防預算約2500億美元以上，規模是日本的4到5倍，且已經連續數十年，年年成長，一個長期維持全球前二軍費規模的國家，是最沒有資格指責他國的。

矢板明夫表示，日本內閣通過的新年度預算案中，「防衛經費」創下歷史新高，被中國外交部林劍指責，「軍國主義復活」，並點名日本政府「背離和平發展道路」，還聲稱要與國際社會共同「阻止新軍國主義」。

不過，矢板明夫點出，中國外交部這番話的前提，本身就站不住腳，因為日本提出的防衛相關預算約9兆日圓，折合美元約600億，確實是歷史新高，然而，卻遠遠談不上什麼「軍事失控」。

矢板明夫表示，日本這幾年增加國防預算，並非突然好戰，而是被迫回應安全環境的急速惡化，中國軍力長期高速擴張，軍機、軍艦在東海、台海周邊活動頻率大幅上升，對台灣的軍事威嚇已成常態。

矢板明夫說，日本政府多次評估，一旦台海發生衝突，日本西南諸島、海上運輸交通線與能源進口都將直接受到衝擊。因此他認為，在這種現實壓力下，日本強化飛彈防禦、離島防衛與反擊能力，性質上只是「補防衛缺口」。

矢板明夫直言，如果真要談「軍備擴張」，中國才是最沒有資格指責日本的，中國官方公布的國防預算已高達1.78兆人民幣，約2500億美元以上，規模是日本的4到5倍。

此外，矢板明夫說，中國的國防預算還只是「帳面金額」，國際研究機構普遍指出，中國實際軍事支出長期高於官方公布數字，更關鍵的是，中國的國防預算已經連續數十年，年年成長，從未出現實質下降。

矢板明夫開酸，當一個國家長期維持全球前二的軍費規模，持續擴充航母、遠洋艦隊、長程飛彈與核戰力，卻在他國因安全威脅增加、調整防衛支出時高喊「軍國主義復活」，這不是在呼籲和平，而是徹頭徹尾的雙重標準。

矢板明夫舉例，這就像一個鄰居多年來不斷揮舞棍棒、還越換越粗，讓整條街的人都感到不安，結果別人多裝一扇防盜門，就跳出來指控對方「危險、好戰」一樣。

最後，矢板明夫強調，中國高喊「反軍國主義」，但只會讓國際社會看得更清楚，真正逼著周邊國家不得不增加國防預算的，究竟是誰。