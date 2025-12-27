奈及利亞政府批准行動　川普：美軍「徹底殲滅ISIS據點」

▲川普下令美軍對奈及利亞境內的聖戰組織據點發動攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日在專訪中透露，他已下令美軍對奈及利亞境內的聖戰組織據點發動致命攻擊，並強調相關營地已遭徹底殲滅。奈及利亞政府隨後證實，這批針對該國西北部武裝分子基地的空襲行動，是在奈及利亞政府同意下，由美方出動無人機發射精準導引武器執行。

川普接受政治新聞網站Politico訪問時表示，這次反恐行動原本計畫提早展開，但他最終拍板延後實施，「我說，送給他們一份耶誕禮物吧。他們完全沒料到會遭到攻擊，但我們狠狠打擊了他們，每個營地都被殲滅。」

奈及利亞資訊部長伊德瑞斯（Mohammed Idris）說明，美軍此次空襲鎖定奈國西北部的武裝分子據點，出動大型、中高度無人機以GPS導引精準彈藥執行打擊，「共發射16枚由MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）載運的精準武器，成功殲滅企圖滲透至奈及利亞的ISIS武裝分子。」

他強調，這次行動是在奈及利亞參與下，經過「廣泛情報蒐集、作戰規劃與偵察」後才予以實施。

另據法新社報導，一名要求匿名的美國五角大廈官員證實，美國是「在奈及利亞政府批准下」執行這批空襲行動，並表示，「美國戰爭部與奈及利亞政府合作來執行這些打擊。」不過，該名官員並未進一步說明奈及利亞軍方是否直接參與作戰。