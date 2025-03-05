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國際火線／號令天下，莫敢不從：高關稅是川普的屠龍刀？

川普有很多面，那一面才是真正的川普？　（圖／達志影像／美聯社）

川普個性有很多面，那一面才是真正的川普？　（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

金庸武俠小說《倚天屠龍記》裡，有一則江湖傳說：「武林至尊，寶刀屠龍。號令天下，莫敢不從。倚天不出，誰與爭鋒。」當今世界的「武林至尊」，無疑是非川普莫屬。但高關稅真的是他的「屠龍刀」嗎？

川普「二進宮」迄今才一個多月，簽署的行政命令如雪片紛飛(超過79道)；當中跟經貿有關的達27道。關稅，是其中的重中之重：包括宣布對加拿大和墨西哥輸美產品徵收25%關稅、以及對中國輸美產品開徵20%的高關稅。

▲▼川普對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅。（圖／路透）

川普宣布對加拿大、墨西哥和中國徵收高關稅。(圖／路透)

多年之前，我寫過一篇題為《巫毒or無毒：川普會是雷根第二？》的文章，細數了川普與雷根兩人許多相似之處、以及兩人在施政和經濟政策方面的異同。然而，川普第一任期之初並未開打關稅戰；而是到了任期第二年(2018年)的3月22日簽署備忘錄時，才以「中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密」為由，宣布對中國進口的商品徵收高關稅。

中美貿易戰迄今仍未消停。如今，川普第二任甫一上台就點燃貿易大戰的戰火，而且「大殺四方」，誰都不放過！不少人會問：「川普打關稅戰是玩真的嗎」？我的看法是：「真亦假時假亦真」。

川普預告下周祭對等關稅 　專家點名「這8國」台灣恐遭衝擊

川普預告將祭出對等關稅，台灣恐遭衝擊。(周刊王)

大家都曉得，對進口貨物開徵高關稅，必然催高自己國內通膨。如杲高關稅是解決國內經濟問題的萬靈丹，那美國歷任總統儘管使出這一招就好了，何必搞WTO？何況，以歷史為鑑，導致美國1930年代經濟大蕭條的主因之一，正是當時的總統胡佛(Herbert Hoover)在1930年6月時簽署了著名的「斯姆特-霍利關稅法案」(The Smoot-Hawley Tariff Act)。

該法案的主要內容是對超過兩萬多種進口美國的商品開徵歷史性新高的關稅。之後，包括英、法在內的許多國家對美國祭出報復措施，最終導致美國的進出口額急墜。結果是國內生產過剩，公司大量倒閉，股市崩盤，造成全球經濟大蕭條。

歷史殷鑑未遠，如今，川普以一國之霸權跟幾乎所有貿易夥伴開幹，極可能遭到對方的貿易報復。如果這些貿易國聯合起來集體報復，美國如何吃得消？川普明知可能會有如此後果為何還要硬幹？

川普有很多面，那一面才是真正的川普？　（圖／達志影像／美聯社）

雙子座的川普性格裡有很多面相，往往讓人捉摸不透。(圖／達志影像／美聯社)

誠然，川普目的是希望藉高關稅手段把製造業拉回美國；而徵收得來的關稅也可以用來補貼飽受通膨之苦的選民。儘管此一做法緩不濟急，能拉回多少製造業仍是未知數；補貼恐怕也是杯水車薪。但川普是這要做給選民看的，顯示他真的有兌現競選承諾，同時呼籲支持者耐心等待最後甜美的果實。

所以，總統新上任三把火，高關稅的大刀一開始是要砍下去的。不過這只是手段，並非川普的終極目的。他的最終目的，是希望透過揮動「高關稅大刀」來換取他想要的各種利益，包括把盡量多的產業拉回美國、掠奪別國的重要資源、讓別國在一些不符合美國利益的政策上讓步、或是盡量多採購美國產品。一旦有貿易國舉手投降，川普的「屠龍刀」就會放你一馬。

我在《川普的3個靈魂：商人、賭徒、軍人控》一文裡，解釋了川普上述的三種人格特質。而川普這回猛打的關稅戰，則是他這三種人格特質的實用施展和忘情的流露。這是川普一場跟時間賽跑的豪賭。遭受通膨衝擊的選民會否甘心撐到川普吹起最後勝利的號角，一起慶祝「美國的再度偉大」，大家且拭目以待。

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川普關稅中美貿易戰經濟大蕭條國際火線

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