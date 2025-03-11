鐵腕掃毒奪數千命　杜特蒂被逮：如果我不同意，你只能殺了我

▲杜特蒂任內鐵腕掃毒引發法外處決、濫用私刑等問題，官方數據顯示至少6000人命喪掃毒行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）11日在馬尼拉國際機場被警方逮捕，原因是他在總統任內發動反毒戰爭，被控涉嫌犯下危害人類罪。如今杜特蒂下飛機之前的影片曝光，當被問及即將遭逮捕的猜測時，他脫口「如果我不同意、如果你站在外國人那邊，那麼你必須先殺了我」。

ABS-CBN、GMA Network報導，杜特蒂在香港待上數日，11日上午搭乘班機抵達馬尼拉國際機場（NAIA）第3航廈之後，遭警方逮捕。在此之際，機場內有大批杜特蒂支持者群聚，大喊杜特蒂聲援。

已知國際刑警組織馬尼拉辦事處是在11日天亮之前，收到國際刑事法院發出的正式逮捕令。杜特蒂法律顧問Silvestre Bello III指出，杜特蒂將被帶往帕賽市的維拉莫爾空軍基地（Villamor Airbase）或奎松市的克拉姆營（Camp Crame）。

就在杜特蒂11日抵達馬尼拉之前，大批警力在機場維持秩序，限制媒體進入特定區域。杜特蒂否認先前有任何不當行為，宣稱做了很多人不喜歡的事，「但我做這些都是為了國家」。

杜特蒂2016年發動反毒戰爭，曾在演說期間放話殺死數千名毒販，並在上任之後兌現承諾。只不過這場禁毒戰爭導致大量法外處決，官方數據顯示有超過6000人死亡，而人權組織則估計實際死亡人數可能高達3萬人。人權組織指控，杜特蒂的掃毒戰導致數萬名菲律賓人遭草率處決。

▼維拉莫爾空軍基地外頭已有大批媒體守候。（圖／達志影像／美聯社）