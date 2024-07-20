國際火線／美國希特勒來了？川普當選之明天過後

▲ 川普正式接受共和黨的總統候選人提名。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

有時候我會禁不住懷疑美國政治人物的作為是不是常常「參考」台灣的政壇發展。台灣有「太陽花」，美國就有了「國會山莊暴動案」；台灣有「換柱事件」，如今美國也醞釀出現「換登計畫」。台灣有著名的「319槍擊案」；7月13日，代表共和黨再度角逐總統大位的川普，也經歷了一場「讓子彈飛」的戲劇性刺殺。

川普真不愧是從商界和娛樂圈裡打滾出來的。他的人生充滿跌宕起伏，進入總統生涯後後，更是如此。競選連任失敗後，捲入非常爭議性的干預喬治亞州總統大選計票案以及「川粉攻擊國會山莊案」。2022年期中選後，他的民意支持率一度大幅落後黨內的競爭對手：佛州州長狄桑提斯。然而身上背負著一大堆刑案的他，打著「遭司法迫害」的悲情訴求，反而激起支持者的同情，接下來角逐黨內提名的支持度不降反升。

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動時遭遇槍擊。(圖／達志影像／美聯社)

今年更是戲劇化，先是在總統辯論中狂勝表現失魂落魄的對手拜登。接著，一場有驚無險的「驚天大刺殺」，更瞬間形塑了川普的英雄形象。他最後是以「美國隊長」、甚至是「神」的姿態贏得了共和黨內的總統候選人提名。

今年11月的美國總統大選，川普不是十之七八可能贏得選舉，而是百分之百「一定」贏得這場大選。為什麼？ 先別說目前選情川、拜兩人強弱分明，「萬一」真的是民主黨這邊贏了，川普也可以不承認敗選。別忘了，川普至今仍未承認上次選舉是他選輸了，他只是被拜登「竊據了」總統大位。所以，川普至今仍是不敗之身！當然，未來也不會。

目前，人們最關心的是：明年1月20日川普就職後，他會怎樣做？川普曾在造勢活動中說過，他希望可以當「一日的獨裁者」。若此言為真，這將是可怕的一天。天曉得他會頒布多少條可怕的行政命令，烏克蘭、非法移民、中國、甚至台灣，如今恐怕都是在「剉咧等」！

▲美國俄亥俄州參議員范斯(J. D. Vance)正式接受提名，成為共和黨副總統候選人。圖／達志影像／美聯社）

更可怕的還在後面。美國憲法規定：總統只能做兩任。但川普曾在一場造勢活動中半開玩笑的說過：「只能再做4年嗎？8年怎麼樣？」他真的只是在「練肖話」嗎？不久前，媒體曝光美國保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)發布了一份名為《2025計畫》(Project 2025)的政策建議書，裡面詳盡的記載著川普政府對聯邦政府的奪權計畫。這意味著美國未來很可能誕生一位大獨裁者，而且甚至可以無任期制！

已獲正式提名的共和黨副總統候選人范斯之前曾形容「川普是希特勒」！這句話很有可能會變成一則「神預言」！