國際火線／貧窮比獨裁者可怕！小馬可仕當選總統的啟示

▲小馬可仕在年輕選民中獲得高度支持。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

菲律賓總統大選結果出爐，前總統斐迪南•馬可仕（Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）獲得壓倒性大勝，重返闊別多年的總統府馬拉坎南宮。小馬可仕的父親當年是亞洲數一數二的大獨裁者。 如今菲國人民卻不念舊「惡」，把他的兒子送進總統府，箇中反映出的現象值得深思。

馬可仕於1965年上台之時，正值美軍介入越戰打得火熱之際。他在總統任內加強跟美國合作，全力反共，該國的克拉克空軍基地與蘇比克灣海軍基地，是提供美軍後勤補給的主力，因此在相當程度上繁榮了該國的經濟。但在美國撐腰下馬可仕越來越狂妄，1969年總統大選時，他以舞弊的方式獲得連任（菲律賓史上第一位連任成功的總統）。

但隨著美軍逐步撤出越戰、國內的貧富差距不斷擴大，馬可仕家族及其政府貪汙受賂、屠殺異己的罪行持續加劇，終於引發大規模的反政府浪潮，當中包括學生運動與反政府的軍事力量「新人民軍」的興起。社會進一步陷入混亂，馬可仕乾脆在1972年9月23日頒布《戒嚴令》，民主政體名存實亡。

《戒嚴令》直到1981年1月17日才宣布布解除。同年6月16日，睽違12年之後重新舉行總統大選，馬可仕再度以舞弊的方式勝選。但是這時候，這位大獨裁者的美好歲月已是長日將盡。

▲1968年2月28日，馬可仕在檀香山希卡姆空軍基地發表流亡聲明時的畫面。右為妻子伊美黛。(圖／達志影像／美聯社）

1983年8月21日，反對派領袖艾奎諾（Benigno Aquino Jr.）從美國飛抵台灣，在桃園國際機場轉搭華航返國。未料竟在馬尼拉國際機場走下飛機時，在眾目睽睽下被人開槍射殺，震驚國內外。 馬可仕為化解危機，宣布提前一年於1986年2月7日舉行總統大選。

他故技重施，以作弊的方式控制選舉，「擊敗」對手艾奎諾的遺孀柯拉蓉。醜聞曝光後引發激烈抗爭，1986年2月25日，馬可仕自行舉辦總統就職典禮當天，大批群眾包圍馬拉坎南宮。在眾叛親離下，馬可仕倉皇辭廟，全家搭乘美軍直昇機經關島流亡夏威夷，最後客死異鄉。

▲馬可仕流亡後，馬拉坎南宮內曝光的伊美黛的3000多雙鞋子，震驚全世界。(圖／達志影像／美聯社）

馬可仕全家流亡事件距今已經超過36年。當年在獨裁者治下的生活，一些人或許仍然記得，許多人當時年紀還小；更有不少人當時還沒出生。總之，今年大多數的菲律賓選民把票投給了這位前獨裁者的兒子。當然，獨裁者的後代未必也是獨裁者，儘管父祖輩留下的這個印記是會讓不少選民厭惡的。

然而，時間可以沖淡許多東西，包括不好的記憶。更重要的是，當經濟不好，時機歹歹的時候，在獨裁者威權治下的經濟穩定社會，反而成為不少人緬懷或憧憬的對象（亞洲不少國家在獨裁者執政時都會有不錯的經濟發展）。例如韓國前獨裁者朴正熙之女朴槿惠，即因為打出「經濟牌」而當選總統。

▲伊美黛終於熬到兒子也當上總統。(圖／路透）

小馬可仕是繼朴槿惠之後另一位選上總統的亞洲獨裁者的後人。他主打的也是「經濟牌」，強調他父親執政時期的菲律賓是一個「經濟美好的年代」。當然，他結合杜特蒂家族的力量（杜特蒂之女薩拉搭檔選副總統），也是一大助力。 但最重要的是，小馬可仕還有一招撒手鐧：他靈活運用社群媒體，把自己塑造成成網紅，更全力洗白父親執政時期的黑歷史。

這一招很管用。因為當今菲律賓人口的平均年齡僅為23歲，每年新生兒人數達200萬人。這是一個人口年輕化的國家。所以，小馬可仕當選的啓示是：對有志大位的人來說，你父祖輩的過去並不重要。重要的是， 一，你要懂得活用社群媒體（你可以在上面改寫歷史）。二，你要懂得抓住年輕人的心。換言之，你要成為國家領導人，必先成為網紅（川普已經示範過一次）。至於其他的，就看各人造化了。