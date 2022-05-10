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曾夢想當太空人　大獨裁者之子小馬可仕重返總統府

▲▼小馬可仕（Ferdinand

小馬可仕以新主人身分重返菲律賓總統府。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

當地時間10日凌晨，菲律賓總統大選初步統計結果顯示，在超過90%已完成計票的選票中，菲律賓前總統斐迪南•馬可仕(Ferdinand Marcos）之子小馬可仕(Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.)獲得近3000萬張選票，得票率超過50%，以簡單多數領先主要競爭對手、現任副總統羅布雷多(Leni Robredo，或譯羅貝多)的9％，篤定贏得2022年總統選舉。

此一結果早在之前外界的預測之內。選前民調就顯示小馬可仕一路領跑，菲國媒體也預測他的勝選「幾乎沒有懸念」。

小馬可仕出生於1957年，現年64歲。在他年僅8歲時，父親馬可仕入主菲國總統府。儘管從小在父親的政治光環下長大，但他小時候的夢想其實是當一名太空人或搖滾歌手。經歷了在英國和美國的求學之路後，小馬可仕23歲時返回菲律賓，之後步入政壇，年紀輕輕就當上了北伊洛科斯省副省長。

但就在他的政治生涯正處於上升期時，父親的政權在1986年被推翻，他也跟隨父親流亡美國夏威夷。3年後，馬可仕在當地病逝，帶著「大獨裁者」之名，結束了他飽受爭議的一生。

不過小馬可仕的政壇之路沒有因此終結。1991年，他再度返回菲律賓，從省長做到參議員，並在2016年參加副總統選舉，最終敗給羅貝多。

▲▼ 小馬可仕、薩拉。（組圖／路透）

小馬可仕（左）和競選副總統的薩拉聯手出擊。（組圖／路透）

2021年10月，小馬可仕透過社群媒體宣布參選2022年菲律賓總統大選。當時選舉的前景並不明朗，不但現任總統杜特蒂之女薩拉被視為獲勝的熱門人選，「拳王」帕奎奧和曾經是電影明星的馬尼拉市長多馬戈索也都加入了選戰。

迎戰上述競爭對手，小馬可仕因為父親任內的獨裁、貪腐歷史，相對處於劣勢。然而，「路透社」分析指出，導因於他很懂得利用社群媒體，小馬可仕在年輕一代中獲得很高的支持率，而這一代人在馬可仕執政期間還沒出生。

▲菲律賓前獨裁者統馬可仕(Ferdinand Marcos)的遺孀伊美黛(Imelda Marcos)。（圖／路透）

菲律賓前獨裁者統馬可仕的遺孀伊美黛(Imelda Marcos)。（圖／路透）

小馬可仕曾在宣布參選時透露心聲：「新冠肺炎危機是我國歷史上最嚴峻的考驗之一。只有統一領導才能帶領我們度過這場危機，讓我們的人民安全返回工作崗位，讓我們所有人重新開始新的生活。這就是為什麼我今天宣布參選總統。」

以前總統之子、甚至「前獨裁者之子」的身份重返總統府，會怎樣布帶 領菲律賓走出嚴峻疫情和經濟衰退的雙重打擊，對他來說是個重大考驗。

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