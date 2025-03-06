　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／烏克蘭悲劇的根源：執念無悔！

▲▼美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不歡而散。（圖／路透）

▲ 川普2月28日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基，雙方大吵一架。（圖／路透）

文／朱錦華

女歌手王菲說：「思念是一種很玄的東西。」沒錯，執念也是。執念這種東西，說得好聽，是堅持夢想不放棄；說得不好聽，是「一條路走到黑」。關於多數烏克蘭人民對「脫俄入歐」的堅持，上述兩種說法都對。

儘管遠在九世紀時建立的第一個東斯拉夫國家「基輔羅斯」，是烏克蘭與俄羅斯的共同先祖，但後來的歷史發展與地緣政治，讓俄、烏走向了不同的道路。靠近歐洲的烏克蘭地方自14世紀中葉起，曾先後被波蘭王國與立陶宛大公國統治。19世紀時，烏克蘭西部部分地區亦曾是奧匈帝國及波蘭的領土。

因此，烏西的人多數信仰天主教，傾向歐洲，並且逐漸成為多數烏克蘭人的共同思維，但是烏東頓巴斯地區的人仍信仰東正教，認同俄羅斯。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

主宰俄烏戰爭何時結束的三個關鍵人物：澤倫斯基、川普與普丁。（組圖／路透）

蘇聯瓦解後，讓烏克蘭有機會成為一個民主國家。大家所理解的所謂民主，是「少數服從多數」。不幸的是，這條「民主定律」卻埋下了今天烏克蘭悲劇的種子。

烏克蘭選擇了總統制。選總統的人想贏得勝選，當然會傾向最大的民意：這個聲音就是「一路向西」！ 脫離蘇聯獨立之初，烏國領導人仍在東、西兩大勢力的拉扯之間掙扎、同時求取平衡。但越到後來，失衡狀態就越嚴重。

勝選的第4位總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)本來承諾選民要跟歐盟簽署《烏克蘭－歐洲聯合協議》及《自由貿易協定》。但在俄羅斯施壓下，他食言了。

▲▼烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）遭俄羅斯空襲。（圖／路透社）

▲ 烏克蘭扎波羅熱遭到俄羅斯空襲的畫面。(圖／路透）

2013年底，他拒絕跟歐盟簽署《自由貿易協定》，反而試圖加入俄國主導的「歐亞經濟共同體」，終於引爆各地前仆後繼的大規模的抗議示威(當中有美國CIA在運作)，要求亞努科維奇履約跟歐盟「在一起」；史稱「廣場革命」(或稱「顏色革命」）。

亞努科維奇企圖武力鎮壓，反而引爆更大規模衝突，局勢全面失控。2014年2月，亞努科維奇出走到莫斯科。2月27日，一支沒有番號的俄羅斯蒙面部隊佔領克里米亞國會。3月1日，俄羅斯派遣2.2萬名俄軍佔領克里米亞。接著，親俄的民兵先後佔領了烏東的頓內茨克與盧甘斯克兩州。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基對俄烏戰爭堅持不服軟、不退讓。(圖／達志影像／美聯社)

接著上台的烏國總統波羅申科(Petro Poroshenko)為了順應更大的民意，繼續走親歐路線，壓迫親俄的烏東人民。烏克蘭的東、西分裂變得越來越不可挽回。

擊敗波羅申科上台的喜劇演員澤倫斯基(Valerii Zaluzhny)同樣深知自己當選、以及未來若要連任成功，必須進一步回應更大的民意。因此，他上台後即作出一連串大膽、但危險的「親歐抗俄」舉動；當中包括兩度修改憲法。

其一是把「成為歐盟及北約會員國」的主張入憲，其二是通過國語法「去俄羅斯化」。前者最大化了普丁對「北約東擴」的恐懼；後者激化了普丁保護烏國俄裔同胞的決心。3年前的2月24日，普丁下達「特別軍事行動」命令，兵分三路入侵烏克蘭。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／路透）

澤倫斯基跟川普吵得不可開交。右為一臉無奈的美國副總統范斯。(圖／路透)

戰爭迄今打了三年多，烏克蘭東部大片土地被佔領，澤倫斯基面臨美國總統川普的逼退。然而根據烏國民調機構「評等集團」(Rating Group)在2月中旬所作的民調顯示，人民對澤倫斯基的信任度比1月時漲了8個百分點，達到65%。 為什麼面對山河破碎，生靈塗炭、仍有過半數的人民願意支持一個寧願戰爭繼續打下去，堅持不服軟、不退讓的領導人？

因為親西方的烏克蘭人不甘願輸、也不認「烏克蘭贏不了」這個「理」！他們相信既然生命自己會找到出路，烏克蘭也必然會自己找到出路。反正，「脫俄入歐」是一條不能回頭的路！

俄烏戰爭是一齣因為「執念」而催生的悲劇。這齣悲劇會如何落幕，迄今還很難說。儘管川普以停止軍援施壓後，澤倫斯基4日表示願意上談判桌，討論停火及換俘等問題，但我認為他只是想以拖待變(反正談判可以談很久)。割地求和是他無法接受的。未來這場戰爭恐怕還會停停打打，很久很久……。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／萬華日本料理店「1男陳屍廁所」　死者是餐廳老闆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／號令天下，莫敢不從：高關稅是川普的屠龍刀？

國際火線／美國希特勒來了？川普當選之明天過後

國際火線／小丑退場？　喜劇演員澤倫斯基的抗俄悲劇

國際火線／以國家悲劇打造個人喜劇：澤倫斯基的勝利

國際火線／綁架求愛！普丁為何要把烏克蘭攬牢牢？

國際火線／兩次頓巴斯戰爭，一齣冤冤相報的悲劇

國際火線／烏克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒佔領莫斯科美夢

國際火線／碧血自由魂：國際志願軍與西班牙內戰悲劇

國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

國際火線／長程飛彈援烏攻俄：拜登要引爆世界核戰？

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

車位被重機停滿！轎車硬插並排　騎士提醒反被嗆：擋到你了嗎？

張震、張翰送別母親…三鞠躬致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

台積電赴美擴產！對台灣是危機還是轉機？　曲博點出關鍵

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

川普演說「世界最強台積電」將在美打造地表最強晶片

【新竹風又贏了】桌椅：我獨自退場

王大陸涉「教唆傷害」500萬元交保　閉口不談案情...雙手合十尬笑離開

國際火線／烏克蘭悲劇的根源：執念無悔！

13種冷門高薪副業曝光！　不用辭職「每月多賺6.5萬」

美準國防次長籲提高軍費　日相石破茂回應：日本自行決定

川普國會演說創史上最長紀錄！細數執政成就　喊話格陵蘭：加入美國

13歲腦癌少年圓夢！川普任命他當「特勤局特工」　暖心畫面曝光

「小行星撞地球」最新機率曝光！　NASA正式解除警報

OnlyFans女星炫富被搶！深夜從床上被拽下　用槍巴頭逼交6億加密貨幣

「全裸軟禁」同居男友害慘死！刀割鼻子　日本惡女殘暴行徑曝

成田機場有內鬼！30歲清潔工被逮　專偷「機艙遺失物」得手10次↑

台積電投資千億設廠！　川普自豪喊：美國「不用付任何錢」

骨刺舊傷痛到無法走路　林俊吉喊話要為中華男籃拚亞洲盃外卡賽

海軍敦睦支隊開訓　軍容壯盛迎接挑戰

台積電兵家必爭！首檔國防ETF抱緊處理　00965刷新高價

國際火線／烏克蘭悲劇的根源：執念無悔！

KTM「四輪超跑X-BOW GT-XR」預告3／18登台！實車首度在台亮相

台積電赴美擴產！對台灣是危機還是轉機？　曲博點出關鍵

國際熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

OnlyFans女星炫富被搶　逼交6億加密貨幣

川普關稅來了「這商品」恐率先飆漲

「小行星撞地球」　NASA正式解除警報

台積電擴大對美投資　川普：我們不用付任何錢

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

台高官：學習烏克蘭經驗　1關鍵防中國網攻

男嬰出生7天割包皮　醫失誤只能整根切掉

烏克蘭悲劇的根源：執念無悔！

兼職也能月入6.5萬！　13種冷門高薪副業曝光

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

前世今生　她撞臉「百年前畫中女子」

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

北韓處決現場屍塊炸飛　她嚇到失禁

更多熱門

相關新聞

川普、澤倫斯基　誰是賴清德的民主同盟？

川普、澤倫斯基　誰是賴清德的民主同盟？

上週六，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮橢圓辦公室大吵一架，澤倫斯基被「請出」白宮。這一吵震驚全球，從來沒有人敢用這樣的姿態面對美國總統，尤其是在美國的土地上、美國總統的白宮裡。即便在其他的外交場合，即便對象不是美國總統，兩國元首這麼直接的撕破臉也極為罕見。

川普演說細數執政成就　創史上最長紀錄

川普演說細數執政成就　創史上最長紀錄

台積電與川普攜手　對台美兩國的涵義

台積電與川普攜手　對台美兩國的涵義

台積電擴大對美投資　川普：我們不用付任何錢

台積電擴大對美投資　川普：我們不用付任何錢

台高官：學習烏克蘭經驗　1關鍵防中國網攻

台高官：學習烏克蘭經驗　1關鍵防中國網攻

關鍵字：

澤倫斯基烏克蘭俄烏戰爭川普普丁國際火線

讀者迴響

熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝

日料店1男陳屍廁所　死者竟是餐廳老闆

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

飯後「做1事」能控糖！　醫認證：根本且有效

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

即／高雄嚴重車禍！轎車衝撞整排機車傷亡不明

獨／越南女入境1hr被撞重傷　仲介男慘死

快訊／21:27台南楠西區規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

愛莉莎莎又露胸部！跪地俯身照曝光

140萬張家樂福卡掰了！　玉山銀公告8／30合作終止

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

斑馬線「3條神秘白線」貫穿！大票點頭：貼心

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝

更多

最夯影音

更多

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

車位被重機停滿！轎車硬插並排　騎士提醒反被嗆：擋到你了嗎？

張震、張翰送別母親…三鞠躬致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面