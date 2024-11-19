國際火線／總統帶頭：川普團隊道德崩壞無下限！

▲ 夏威夷州眾議員加巴德將出任國家情報總監。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

常常看韓劇的觀眾，對以下的畫面一定非常熟悉：軍人、警察或情治人員在機構裡或是面對長官時，大聲喊出，「忠誠！」如今這個畫面，也即將在美國白宮上演。只是，上述這些畫面裡「表忠」的對象是國家；但在白宮呢，「表忠」的對象卻是領袖個人：總統川普。

或許有人說，這有差別嗎？畢竟，法王路易十四就說過，「朕即國家」。但在今日的所謂「民主體制」裡，是有差別的。國家的主人是人民，而非領導人。政府官員若只是效忠領袖個人，以致違反甚至損害了國家整體利益，是有罪的。但是川普要求下屬「表忠」的對象是國家而非他個人嗎？

▲ 美國前佛州眾議員蓋茨獲川普提名司法部長。（圖／達志影像／美聯社）

顯然不是！川普在他新內閣裡提拔了一拖拉庫毫無經驗，卻極具爭議、甚至涉有罪嫌的人，讓外界人士驚嚇到瞠目結舌。例如獲提名司法部長的眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，曾因涉嫌跟一名未成年(17歲)女孩進行性交易、吸毒、以及可能試圖妨害司法而遭到司法部調查。

獲提名出掌國防部的赫格塞斯(Pete Hegseth)非但出身僅是福斯新聞節目主持人，當兵只當到士官長，2017年時還爆出過迷姦醜聞！受害人聲稱赫塞斯擔心醜事曝光，結果跟川普普一樣：給了她封口費！據了解，受害女子當時約30歲，是共和黨婦女聯合會成員。

▲ 川普提名福斯新聞前主持人赫格塞斯出任國防部長。（圖／路透）

至於獲提名出任國家情報總監的加巴德(Tulsi Gabbard)則是露骨露得徹徹底底的親俄派；烏克蘭「事實查核中心」在2022年時甚至指控她「一直在拿克里姆林宮的薪水」，散播虛假消息攻擊烏克蘭。

川普大膽提名這些爭議性人出掌要職，用意為何？需知道，川普自己也是官司纏身，光是 封口費一案，他就被定了34項重罪！除此之外，涉嫌煽動國會山莊暴動案、竊走國家機密文件案等一籮筐案子還在等著他！提名同樣可能是「罪人」的夥伴擔任要職，除了擺明川普根本不在乎這些罪行、沒有罪惡感之外，更隱含「大家攏共款，你是我兄弟」之意。

這些爭議性人物驟然躍居高位，感恩戴德之餘，能不拚死報效川普？而這正是川普最需要的。川普已揚言要對傷害過他的人或物進行復仇；除了控告媒體之外，拜登、裴洛西都是他要報復的對象。若是報復的手段不正當，公正嚴明的人是不會曲從上意的。然而出身不正的人就不一樣了。

▲ 科幻驚悚電影《異形)的海報。（圖／翻攝自維基百科）

他們的道德底線無下限。只要川普要求，羅織罪名也並非什麼不可能的事。若是上述三人的提名獲通過，未來司法部、國防部、情報機關不無可能變成川普的「東廠」，指使一大票「美國錦衣衛」剷除異己。若真的如此，未來美國會變成什麼樣子，讓人不敢想像。

科幻驚悚電影顛峰作《異形》(Alien)第一集裡，科學官艾許告訴女主角蕾普莉說，異形這種怪物之所以如此厲害、殺人無數而且無敵，是因為「它根本不存在罪惡感」。沒有罪惡感，這還是人嗎？