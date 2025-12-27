　
國際

川澤會前夕　俄羅斯控烏克蘭企圖「破壞」談判

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川澤會預計28日登場，將討論烏方參與後形成的新版停火方案。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

俄羅斯今天指控烏克蘭企圖「破壞」美國居中提出的停火方案協商，並稱基輔本週端出的文件內容，和美俄先前溝通的版本差距甚大。俄外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）直言：「能否完成最後衝刺並達成協議，將取決於我們自身的努力，以及對方的政治意願。」

佛州會談前夕　俄方先丟警告

烏克蘭總統澤倫斯基預計28日前往佛羅里達州與美國總統川普會面，討論烏方參與後形成的新版美國方案。澤倫斯基也在行前與北約秘書長呂特、德國總理梅爾茨等多名歐洲領袖通話，為週末談判鋪路；俄方則點名烏克蘭及其支持者，尤其歐盟內不贊成達成協議的力量，正加大力道試圖讓談判破局。

新版20點凍結戰線　讓步幅度引關注

依澤倫斯基對外揭露的20點提案，核心是把戰線凍結在現狀，同時為烏軍自東部後撤留下空間，並可能在部分地區設置非軍事化緩衝區。外媒解讀，這也被視為基輔迄今對領土讓步最明確的表態之一。此外，方案還提及美烏雙邊協議，涵蓋安全保證、重建與經濟安排，但澤倫斯基也坦言內容仍在調整，敏感議題包括頓巴斯地區與札波羅熱核電廠的處置。

俄方堅持「框架」不退　稱12月的27點內容被改寫

雷雅布可夫強調，若不處理他所稱「危機的根本問題」，要談成最終協議「將完全不可能」，並要求任何協議必須落在川普與俄羅斯總統普丁8月在阿拉斯加會晤時所確立的框架之內。他還稱，這份20點文件與12月初俄美共同擬定的27點內容「根本上有所不同」，顯示雙方仍在領土、核電廠管控與安全安排等關鍵點上拉鋸，後續能否縮小落差，仍待美方居中斡旋與俄方回應。

12/24 全台詐欺最新數據

下週可能有寒流！　東北季風跨年「元旦曙光」機率曝
彈劾案投票日出爐！國民黨：中華民國不是賴清德的帝制王國
快訊／收押4個月！　「小英男孩」鄭亦麟凌晨交保步出北院
今天回溫！1縣市不到10℃　跨年天氣曝光
全球首認！　以色列承認：索馬利蘭為「獨立主權國家」

川澤會俄羅斯烏克蘭俄烏戰爭烏俄戰爭

