國際

美產能拉警報！對台軍售未交付近7000億元　F-16V再等3年

▲▼110年國慶大會預演,F-16V戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

▲我國F-16V戰鬥機110年國慶大會預演。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

美國對台軍售出現嚴重交付延遲，截至今年10月，累計尚未交付的軍售金額高達215億美元（約新台幣6973億元），接近台灣2026年國防預算的7成。專家指出，主因是美國防衛產業產能吃緊，多項關鍵裝備交貨時間恐將一延再延。

F-16V交機延到2028年　反艦飛彈也卡關

根據《日經亞洲》報導，喬治梅森大學（George Mason University）追蹤資料顯示，美國目前核准但尚未交付的對台軍售總額已突破200億美元。

曾在拜登政府擔任白宮中國與台灣事務高階官員的杜若石（Rush Doshi）透露，原本預計2026年交付的66架F-16V戰機，時程延至2027年或2028年。F-16V被視為台灣空軍現代化的重要戰力，可對抗中國解放軍最先進戰機。

此外，台灣在2017年決定採購的一項空對地飛彈系統，也將延至2027年或更晚才會交付；2020年獲准的「魚叉反艦飛彈系統」（Harpoon）則雖已於2025年起開始交貨，但預計要到2028年才能完成全數交付。

再宣布111億美元軍售案　強化不對稱作戰

儘管出現延遲，美國對台軍事支持仍持續擴大。美國國務院12月17日向國會通報新一筆高達111億美元的軍售案，包括標槍反戰車飛彈（Javelin）與海馬斯多管火箭系統（HIMARS），用以強化台灣的「不對稱防衛」策略。

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar）表示，這項軍售是川普政府強化美台夥伴關係的關鍵一步，可有效嚇阻中共（CCP）可能對台動武。

他也強調，根據美國情報研判，中國軍隊最快2027年具備對台全面開戰的能力，呼籲美方儘速完成交付：「我希望這些急需的裝備能夠儘快送達，加強嚇阻能力。」

七成武器系統產能不足　美國工業底盤亮紅燈

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）針對美軍25種主要武器系統進行產能評估，截至2024年9月底，僅有7種被評為「強」，可滿足未來需求；有14種則被列為「需關注」，意味著產能需在兩年內擴充；還有4種被評為「弱」，在無政府特別干預下難以在兩年內擴產。

「需關注」類別包括標槍飛彈、海馬斯、F-15與F-16戰機；而魚叉飛彈系統與155毫米砲彈則被列入「弱」等級。

報告指出，目前對台軍售尚未受到援烏需求嚴重影響，因為台灣採購的是透過新製合約取得的全新裝備，而非來自美軍庫存。

冷戰後軍費佔比滑落　五角大廈僅剩5大承包商

美國軍工產能下滑，與冷戰後軍費佔GDP比例大幅縮水有關。根據世界銀行數據，美國國防支出在1960年代曾占GDP逾9%，於1990年降至5.6%，目前2024年已縮減至3.4%。

隨著市場萎縮，業者大量退出或合併，與五角大廈合作的主要承包商從1990年的約50家銳減至目前僅5家，例如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等。

此外，國防承包商普遍採用「即時生產」（Just-in-Time）模式，雖可降低成本，但也讓產線難以迅速擴張以應付突發大量需求。

白宮示警：產業實力決定國力

面對國防供應鏈瓶頸，白宮本月發布的《國家安全戰略》（National Security Strategy）中警告，美國國力高度依賴於是否擁有能應付戰時與平時需求的堅實工業基礎，並明確表示，「發展本土工業能力，必須成為國家經濟政策的最優先事項。」

12/23 全台詐欺最新數據

軍售 F-16V 美台關係 軍武 國際軍武 北美要聞

