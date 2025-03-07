國際火線／一「馬」平川：川普跟馬斯克會永遠哥倆好？

▲ 川普與馬斯克是近年難得一見的「君臣知遇榜樣」。(圖／路透)

文／朱錦華

自從馬斯克(Elon Musk)以「政府效率部首長」兼「總統高級顧問」的身分進入川普執政團隊後，川馬兩人關係迄今真是好到如膠似漆，堪稱是雍正對年羹堯所說的「做個千古君臣知遇榜樣」的現代版最佳寫照。不過，多數人最期待看到的還是：這兩位強人兼狂人最終會在什麼時候鬧翻、以及會在什麼樣的情況下鬧翻？這必然是當代政壇最精采的一齣好戲。

馬斯克是眼光精準的投資者。當他看到川普在競選時第一次遇刺卻大難不死後，就認定「真命天子」已經誕生！於是他不惜花大錢出大力，卯起來拱川普上位。結果，兩人合力打贏了這場選戰。

▲馬斯克在發表慶祝川普總統就職的演說中，兩度作出疑似納粹手勢。(圖／路透)

川普是很有「江湖大佬」氣質的領導人，有重大戰功者必重賞。於是乎，馬斯克堂而皇之以一名不受監督的「黑官」身分進入了川普的執政團隊；而且兩人流露出惺惺相借的「麻吉」氣氛，簡直讓人看得目瞠口呆。

兩人的確有很多相似之處：同樣有德國人血統；都是自認為比別人優秀的狂人；都是白人至上主義者(幾近納粹)」；重視效率，有獨裁傾向。

川普大膽起用馬斯克這名「浪漫殺手自由人」，在於他看出「老馬」是一把「好刀」：殺伐決斷明快，而且不留情面。而馬斯克願意當這把「刀」，在於他本來就是一個愛批評、更愛多管閒事的人。路見他認為不平的事，他就愛管：例如他看不慣的性平問題、LGBT問題、政府浪費問題等。兩人很多理念相同，所以一拍即合。

▲馬斯克的4歲兒子現身白宮超吸睛。(周刊王)

但川、馬兩人「從此就永遠的快樂在一起嗎」？當然未必。首先，兩人都是「吵架王」。說不定那一天兩人吵得不可開交，一下子就「拆」了 。第二，川普跟以往幕僚鬧翻的例子不勝枚舉。他上一任時的副總統潘斯、國務卿蓬佩奧、國家安全顧問波頓、駐聯合國代表海莉等，全都跟他或被他「翻桌」，不歡而散。

三、再看中國歷史，漢景帝時，聽從御史大夫晁錯的建議削藩，沒想到引發「七國之亂」，要求「誅晁錯，清君側」。漢景帝被迫只好把晁錯推出去當代罪羔羊，腰斬。馬斯克此際風風火火的裁撤政府機構及大砍其預算和人事，得罪的人多不勝數。此舉一旦失控或招來難以抵擋的反彈，川普讓馬斯克當棄子，亦不無可能。

▲位於上海的「特斯拉超級工廠」。(圖／視覺中國)

四，儘管馬斯克不大可能會透過職位從政府Ａ錢，但利益衝突是有的。電動車是他的事業；然而川普想的是挽救美國的燃油車產業。馬斯克旗下的SpaceX(民營航太製造商及太空運輸公司)亦跟「航太總署」有著十分密切的合作關係。「特斯拉」與SpaceX若是遭到政府打壓，「老馬」是有可能拂袖而去的。

五，川普高舉的「抗中」大旗仍未放下。位於上海的「特斯拉超級工廠」是馬斯克的重要產業。在中美貿易大戰打得正熱此際，中國會不會找「老朋友」來當調停人、或是代為傳話，不得而知。如果會，馬斯克願不願意出頭，是一個問題。如果他願意，川普肯不肯接納建議，又是另一個問題。一旦川普對馬斯克Say No，「老馬」將何以自處？

川、馬這一段美國近年僅見的「君臣知遇」佳話，目前看起來很美好。但前路處處有地雷。說不定那一天兩人關係說「炸」就「炸」了。