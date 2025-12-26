　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

敘利亞清真寺發生爆炸！至少8死18傷　ISIS宣稱對這起恐攻負責

記者柯振中／綜合報導

敘利亞傳出清真寺爆炸事件，當地中部霍姆斯省瓦迪阿爾達哈卜（Wadi al-Dahab）地區的一處清真寺發生恐怖爆炸事件，根據初步統計，已造成8人死亡、18人受傷。

根據敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞衛生部官員表示，爆炸造成多人死傷，傷者與罹難者已被送往霍姆斯的卡拉姆．盧茲醫院（Karam al-Louz Hospital）救治與安置，相關傷亡數字仍在進一步確認中。

敘利亞內政部指出，事件發生後，內部安全部隊已迅速進駐現場，並在清真寺周邊設置安全封鎖線，同時由相關單位展開調查，蒐集證據，以追查並鎖定涉案的犯罪嫌疑人。

一名安全消息人士透露，初步調查顯示，這起爆炸是由事先被安置在清真寺內的爆裂物引發，相關案情仍有待進一步釐清。

根據敘利亞媒體Levant24報導，伊斯蘭國（ISIS）宣稱，對這起清真寺爆炸裝置發生爆炸的事件負責。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／非常寒冷！2縣市低溫特報「急凍10度以下」
張文手機「停留在2022年」...筆電待破解
摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠
快訊／大樂透1億頭獎一注獨得！
快訊／高雄晚間7車連環撞！　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敘利亞清真寺發生爆炸！至少8死18傷　ISIS宣稱對這起恐攻負責

快訊／日本群馬縣爆嚴重車禍！「15車連環撞」猛傳爆炸聲響

美媒：川普、澤倫斯基擬12/28海湖俱樂部會面

日本面具男持刀砍人！增至「15人受傷」　

大馬入獄前首相「4項濫權罪名成立」　一馬弊案又掀震盪

俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

26歲泰男與好友設局「聯手性侵」16歲少女！　犯案手法曝光

快訊／日本橡膠工廠「7員工遭砍」！兇嫌持刀闖入　噴灑不明液體

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

敘利亞清真寺發生爆炸！至少8死18傷　ISIS宣稱對這起恐攻負責

快訊／日本群馬縣爆嚴重車禍！「15車連環撞」猛傳爆炸聲響

美媒：川普、澤倫斯基擬12/28海湖俱樂部會面

日本面具男持刀砍人！增至「15人受傷」　

大馬入獄前首相「4項濫權罪名成立」　一馬弊案又掀震盪

俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

26歲泰男與好友設局「聯手性侵」16歲少女！　犯案手法曝光

快訊／日本橡膠工廠「7員工遭砍」！兇嫌持刀闖入　噴灑不明液體

快訊／2縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

「小英男孩」鄭亦麟收賄案　東煒建設父子晚間200萬交保

張文擁5件3C產品　手機「停留在2022年」筆電待破解

敘利亞清真寺發生爆炸！至少8死18傷　ISIS宣稱對這起恐攻負責

南京VEU授權被美國撤銷　台積電：中國客戶仍可用全球先進製程

快訊／大樂透1億頭獎一注獨得　獎落苗栗頭份

一家三代全部鉛中毒！腎臟醫抓出兇手　竟是阿嬤「燒香拜拜」害的

更保80年「溫暖有感　以愛復歸」並表揚10大傑出更輔員

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

快訊／高雄一晚2起連環撞！大寮7車事故「1車逆向」2人送醫

佐藤健來台參加AAA語言不通　感謝朴寶劍暖心照顧

國際熱門新聞

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

日本面具男持刀砍人！增至「15人受傷」　

年終晚宴淪千人大逃亡　烈焰吞噬天花板

一眼認出「中日韓」旅客　網笑：太中肯

搭機口渴？空姐分享「索取飲用水」技巧

不是黃金　3貴金屬漲幅飆破100%

快訊／日本爆「15車連環撞」嚴重車禍

美產能拉警報　對台軍售未交付近7000億元

即／日本橫濱橡膠工廠7員工被砍！

特斯拉車門打不開　美國要查了

羽田空難最新調查進度曝！鎖定2大重點

蘋果「7款iPhone」停售！兩機型正式掰了

更多熱門

相關新聞

驚悚現場曝！高雄變電箱3度爆炸起火

驚悚現場曝！高雄變電箱3度爆炸起火

台電變電箱驚傳爆炸！高雄有民眾今（26）日在餐廳用餐時，發現路旁變電箱傳出碰碰爆炸聲，與店員出外查看時，驚見變電箱狂冒白眼，接著二度爆炸起火，附近商家店員見狀馬上拿出滅火器滅火，但沒多久竟又第三次爆炸起火，所幸無造成人員傷亡。台電證實，因變壓器故障釀禍，並造成附近共2732戶停電，經搶修已全數復電。

即／川普：美軍對奈及利亞ISIS目標發動攻擊

即／川普：美軍對奈及利亞ISIS目標發動攻擊

聖誕節突襲！　土耳其逮捕115名ISIS疑犯

聖誕節突襲！　土耳其逮捕115名ISIS疑犯

翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

高雄保全臉書點名要殺人　還嗆「宰殺司法官」遭聲押

高雄保全臉書點名要殺人　還嗆「宰殺司法官」遭聲押

關鍵字：

敘利亞爆炸清真寺恐怖攻擊ISIS

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

職場奴性最強星座Top3

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面