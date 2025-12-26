敘利亞清真寺發生爆炸！至少8死18傷　ISIS宣稱對這起恐攻負責

記者柯振中／綜合報導

敘利亞傳出清真寺爆炸事件，當地中部霍姆斯省瓦迪阿爾達哈卜（Wadi al-Dahab）地區的一處清真寺發生恐怖爆炸事件，根據初步統計，已造成8人死亡、18人受傷。

根據敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞衛生部官員表示，爆炸造成多人死傷，傷者與罹難者已被送往霍姆斯的卡拉姆．盧茲醫院（Karam al-Louz Hospital）救治與安置，相關傷亡數字仍在進一步確認中。

敘利亞內政部指出，事件發生後，內部安全部隊已迅速進駐現場，並在清真寺周邊設置安全封鎖線，同時由相關單位展開調查，蒐集證據，以追查並鎖定涉案的犯罪嫌疑人。

一名安全消息人士透露，初步調查顯示，這起爆炸是由事先被安置在清真寺內的爆裂物引發，相關案情仍有待進一步釐清。

根據敘利亞媒體Levant24報導，伊斯蘭國（ISIS）宣稱，對這起清真寺爆炸裝置發生爆炸的事件負責。