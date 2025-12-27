澤倫斯基28日佛州會川普　曝20點和平方案「已完成90%」

▲澤倫斯基28日將在佛州與川普會面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他計畫於28日在佛州與美國總統川普（Donald Trump）會面，作為推動和平談判的一部分，希望為俄羅斯入侵烏克蘭近四年的戰爭尋求終戰出路。他透露，由烏美官員共同研擬的20點和平方案目前已完成約90%，雙方將在會談中盡可能敲定更多共識。

會前發聲：盼「能敲定盡可能多的內容」

根據CNN報導，澤倫斯基26日受訪時表示，他無法保證這次會面一定能促成具體協議，但雙方將會努力「盡可能把能敲定的部分完成」。稍早他也曾在社群平台X上寫道，「很多事情都有機會在跨年前就定案。」

他進一步指出，這份20點和平方案是由烏克蘭與美國官員共同討論而成，目前「約完成90%」，而會談重點將包括烏克蘭未來的安全保障機制與盟友角色。

川普稱會面「應會進行得不錯」 但強調仍需他點頭

川普在接受《Politico》訪問時表示，他預期這場會面將「進行得不錯」，但也直言澤倫斯基「沒有任何東西能算數，除非我批准」。

他同時透露，預計還會在「自己想要的時間點」與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對話。

美烏談判密集進行 官員盼會談具建設性成果

美國官員指出，過去一週雙方談判團隊持續密集磋商，對這場會面結果抱持審慎樂觀態度。雖然並未設定具體成果目標，但澤倫斯基受訪時表示，他希望能形成「結束戰爭的框架」。

美歐官員亦透露，本次佛州會談不會有歐洲領袖參與；歐洲方面認為，美烏互動目前呈現正向與建設性氛圍，但也坦言，與川普的任何會談仍具高度不確定性。

會前溝通盟友立場：烏克蘭「不會成為和平阻礙」

為準備會談，澤倫斯基表示，他已先後與北約（NATO）、加拿大、德國、芬蘭、丹麥及愛沙尼亞領袖通話協調立場。

他強調，「烏克蘭從來不是、也不會是和平的阻礙，我們將持續推進相關文件，盡快完成必要程序。」

和平方案已從28點縮為20點 作為「終戰基礎文件」

報導指出，最初版本為28點和平方案，但遭部分盟友批評過度偏向莫斯科；經過數週美烏會談後，內容縮減為目前的20點版本，並被視為可作為「結束戰爭的基礎文件」。

澤倫斯基表示，烏克蘭尚未收到克里姆林宮對最新提案的正式回應，目前是由基輔與華府直接談判，再由華府對莫斯科進行轉達；同時他也強調，任何最終協議仍需俄羅斯與歐洲盟友共同同意。