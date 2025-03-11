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快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

▲▼菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂因過去任內曾發起「反毒戰爭」，而被國際刑事法院發出逮捕令，指控其犯下危害人類罪，今（11）日在馬尼拉國際機場被警方逮捕。根據菲律賓媒體報導，杜特蒂目前已離開菲律賓飛往荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）。

杜特蒂的女兒、現任菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）表示，她的父親已被強行帶往荷蘭海牙國際刑事法院（ICC），至今沒有任何司法機構來主張他的權利，而菲律賓政府卻向全世界表明，他們願意拋棄自己的公民，背叛主權和國家尊嚴，「這不是正義，這是壓迫和迫害。」

薩拉聲明全文如下：

親愛的同胞們：

今天，我們的政府竟然將一位菲律賓公民——甚至是一位前總統——交給外國勢力。這是對我們主權的公然挑戰，也是對每一位相信我們國家獨立的菲律賓人的侮辱。

更糟糕的是，前總統杜特蒂被剝奪了他的基本權利。自從今天早上他被拘捕以來，至今未被帶到任何有權的司法機構來主張他的權利，也無法享有法律所賦予的救濟措施。在我寫這封信的時候，他正被強行帶往海牙。這不是正義，這是壓迫和迫害。

這一行為向全世界表明，這個政府願意拋棄自己的公民，背叛我們主權和國家尊嚴的核心價值。

願上帝保佑菲律賓。

▲▼薩拉聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／Inday Sara Duterte）

▲薩拉聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／Inday Sara Duterte）

杜特蒂的禁毒政策是他2016年競選總統的重要政見，當時他以強硬打擊犯罪的形象獲得廣泛支持，並在任內兌現了對毒販格殺勿論的承諾。然而，這場禁毒戰爭導致大量法外處決，官方數據顯示有超過6000人死亡，而人權組織則估計實際死亡人數可能高達3萬人。

為此，國際刑事法院（ICC）2021年9月啟動對杜特蒂禁毒戰爭的調查，儘管菲律賓在2019年已退出ICC，但法院仍對菲律賓在成員國期間所發生的罪行擁有管轄權。ICC的調查指出，杜特蒂的行動可能構成反人類罪，於是發出逮捕令，指控其犯下危害人類罪，他也在11日於馬尼拉國際機場被警方逮捕。

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