駕駛不熟山路釀翻覆　遊覽車紅牌轉黃牌12/28起上國道免費

▲▼遊覽車包圍交通部陳抗。（圖／記者李姿慧攝）

▲紅牌遊覽車轉黃牌交通車，12月28日起上國道免收通行費。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

過往曾有跑交通車的駕駛改跑旅行團遊覽車，因不熟悉山路操作釀翻覆。交通部為提升安全，鼓勵同時經營旅遊和交通車業務的遊覽車業者轉為專辦交通車，12月28日起，專營交通車的遊覽車，上國道將可免收通行費。

目前全台有1萬3891輛遊覽車，懸掛紅底車牌的遊覽車可經營上山下海旅遊行程和跑市區交通車業務，懸掛黃底車牌的遊覽車則專營交通車業務，黃底遊覽車目前全台僅80多輛。

112年曾有紅牌遊覽車載客到太平山旅遊時翻覆，開車的駕駛平時負責跑交通車路線，因調度改跑太平山行程，不熟悉山路行駛導致翻車，基於安全考量，交通部修法鼓勵兼跑交通車業務的紅牌遊覽車，可轉掛黃牌專營交通車業務。

交通部昨(26日)公告，經該管公路主管機關核定之遊覽車客運業專營交通車業務車輛，得免徵收通行費，免徵通行費的客運業營業車輛，其客運業者有移用或冒用車上設備單元時，停止其違規路線1個月以上、1年以下免徵收通行費優惠。

交通部表示，該修法公告3日後實施，也就是12月28日起正式實施，由於預告修法期間已有遊覽車業者詢問和申請，加上日前也修法針對專營交通車的遊覽車減免汽燃費，已有19輛紅牌遊覽車轉為黃牌遊覽車。

12/25 全台詐欺最新數據

遊覽車交通車通行費安全政策交通部

