國際火線／道德終結者：川普「本我惡魔」的勝利！

▲勝利者：美國總統當選人川普。(圖／路透)

記者朱錦華／特稿

我對川普的敬佩，真的好比周星馳電影裡的台詞：「有如滔滔江水，連綿不絕」。他應該是美國近百年來最具有毀天滅地能力的總統。他同時扮演上帝與魔鬼的角色，擁有超棒的創意，同時又具有極大的破壞力。他獲得廣大川粉空前的、最鐵桿的支時；但同時又讓(幾乎是另一半人民)反對他的人既恨又懼，如見魔鬼。

川普迄今最大的「成就」，是完全打破了所有加諸在總統身上的道德束縛，也徹底瓦解了川粉們心中僅存的一絲絲的道德價值。先說前者。

過去，美國人民對國家領導人的道德要求是很高的。結束越戰、敲開中國大門、成功聯中抗蘇的尼克森，對美國貢獻不可謂不大。但在「水門案」爆發後，他僅是企圖隱瞞自己對在民主黨總部裝竊聽器一事知情，即遭到民意的巨大反彈以及面臨國會彈劾。為躲過被彈劾，他只好含淚辭職。

▲因「水門案」下台的美國總統尼克森。(圖／達志影像／美聯社)

1988年總統大選前，民主黨內潛在的可能提名人裡，領先者是處處模仿甘迺迪的科羅拉多州參議員哈特(Gary Hart)。但是1987年6月2日，八卦小報《國家詢問報》登出了一張遊艇艷照：金髮女星唐娜萊斯(Donna Rice)坐在哈特大腿上的照片；圖說寫著：「他(哈特)向我求婚」。 這張照片直接證實了兩人有私情的傳聞。

哈特已有妻室，新聞曝光後沒多久，他宣布退出選戰，從此在政壇逐漸銷聲匿跡。這段故事後來被拍成電影《爆料世代》(The Front Runner)，由休傑克曼飾演哈特。

有趣的是，同一年參加民主黨內初選的還有現任總統拜登，未料卻被踢爆他的演講稿和大學時的一篇報告都涉嫌抄襲。11天後，拜登在羞愧之餘宣布退選。那一年當選總統的，是雷根的接班人：共和黨籍的老布希。之後，就輪到風流倜倜儻的柯林頓上台了。

▲ 哈特因為跟唐娜萊斯爆緋聞而黯然退選。（圖／People雜誌封面）

白宫實習生陸文斯基(Monica Lewinsky)作證時指出，1995年11月至1997年3月期間，她跟柯林頓發生了9次性關係，包括在橢圓形辦公室內為總統「口愛」。柯林頓則極力否認兩人之間有發生「性關係」。他說出了一句世紀名言：「口交不是性交」！

1998年，因為上述性醜聞以及公開說謊，共和黨人對柯林頓提出了彈劾。「所幸」在民主黨人強力護航下，彈劾案在參議院最終被否決了。

上述種種陳年「芝麻小事」，對照出川普今日像「任我行」般的諸「法」皆空，自由自在。無論是「通俄門」、性醜聞、煽動暴動，統統傷不了他。非但道德束縛不了他，未來恐怕連法律也奈何不了他。這種現象絕對是空前的。至於會不會絕後，我就不知道了(未來還會有下一位美國總統嗎)。

▲ 柯林頓與陸文斯基在白官結下一段孽緣 。(圖／柯林頓總統圖書館)

川普同樣釋放了他的支持者心中的「本我惡魔」(人類與生俱來、最原始的、只想滿足本身慾望的自私本能)。道德、「政治正確」無法填飽肚子。中國人搶走我們的工作，所以「抗中」是一定要的。台灣偷走我們的晶片，所以把台灣的晶片討回來是理直氣壯的。非法移民侵佔我們的所有資源，所以把他們趕走是最合理不過的。

以上做法都是「讓美國再度偉大」的要件；川普果然深得「美」人心。但是他優先，你就是次等，或再次等。他偉大，你就要「被渺小」。這樣的美國，你還希望它「再度偉大」嗎？