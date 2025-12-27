　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國漁船越境非法捕魚　南韓海警出手了！

▲▼今年12月18日，一艘以鐵窗武裝的中國籍漁船在南韓全羅南道可居島海域被南韓當局執法圍捕。（圖／南韓木浦海警）

▲今年12月18日，一艘以鐵窗武裝的中國籍漁船在南韓全羅南道可居島海域被南韓當局執法圍捕。（圖／南韓木浦海警）

記者羅翊宬／編譯

中國籍漁船近年頻繁侵入南韓海域非法捕魚，手法日益激進。南韓總統李在明日前在聽取海洋警察廳業務報告時，直言該行徑「非常惡劣」，要求祭出更強硬的制裁措施。對此，南韓海警廳決定全面強化取締機制，除研擬大幅提高遭逮中國漁船須繳交的擔保金，也將引進機動性更高的專責艦艇，加強第一線執法力道。

根據《韓聯社》，南韓海洋警察廳今（27）日表示，在經過總統李在明指示後，已著手推動多項強化措施，首要目標是上調中國籍漁船非法作業時所需繳交的擔保金金額，研擬由現行最高的3億韓元提高至最多10億韓元。

南韓海警透露，近年中國漁船在南韓專屬經濟海域（EEZ）非法越境捕魚行為趨於組織化、集團化，單艘遭逮後，其餘船隻往往集資代為繳納擔保金，削弱當局執法的嚇阻效果，因此有必要大幅拉高其犯罪成本。

南韓海警廳也計畫新設「秘密漁艙」相關違規的擔保金處罰標準。南韓官方統計，過去3年已有11艘中國籍漁船因設置秘密漁艙遭查獲，顯示非法捕撈手法愈發隱蔽。依現行規定，若未繳交擔保金，船長等幹部船員將遭拘留，一般船員則被強制遣返，遭扣押的船隻與漁獲亦會被當局沒收。

據悉，為了躲避當局查緝，中國籍漁船會在船底儲油槽設置「秘密漁艙」，用來藏匿漁獲量。

數據顯示，中國漁船繳納的擔保金金額近年明顯攀升，2020年為13.1億韓元，2021年增至55.9億韓元，2022年為17.8億韓元，2023年達36.1億韓元，2024年進一步升至45.4億韓元，今年截至目前已累計48億韓元，呈現再度上升趨勢。

李在明日前在海警廳聽取報告時指出，若10艘漁船集體負擔一艘被逮船隻的罰金，執法體系將難以有效運作，強調應提高至「連10艘漁船集資都感到沉重負擔的程度」，才能真正發揮嚇阻效果。海警廳表示，目前正與海洋水產部等相關單位協商，推動修法作業。

除了金錢制裁外，南韓海警也將引進約500噸級的非法捕魚取締專責艦艇，預計明年起至2028年共建造6艘，並自2028年起每年部署2艘至第一線海域，以取代目前仰賴大型警備艦搭載高速艇的方式，提升機動性與執法效率。

此外，對於無證作業或侵入領海等重大犯罪船隻，南韓海警將持續採取「處罰後直接移交中國」的雙重制裁機制。2020年至2024年間，已有15艘中國漁船被南韓方面處分後直接移交給中方。

南韓海警強調，未來將在非法船舶主要進入路線部署警力，並在漁汛期加強跨部會聯合取締，明確傳達「非法捕魚必將付出沉重代價」的訊息。

12/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日韓要聞南韓中國漁船海警非法捕魚

