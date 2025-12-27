30萬彩金遭2蒙面男搶劫！台南20歲賭客怒報警　竟是站主一手策畫

記者林東良、黃資真／台南報導

台南一名楊姓男子日前在博弈賭博網站上贏得彩金30餘萬元，網站經營者王姓男子因缺錢花用動起歪腦筋，便找來2名共犯，在楊男面交取得彩金後，由2人持玩具槍、電擊棒強劫得逞，警方獲報後迅速於2天內逮獲3人，全案詢後依刑法強盜、毒品危害防制條例等罪移請台南地檢署偵辦，並向法院聲押獲准。

▲2名犯嫌戴頭套、車牌貼膠布，搶劫賭客賺取的30餘萬彩金。（圖／記者林東良翻攝，下同）



新化分局指出，20歲楊男日前在30歲王男經營的博弈賭博網站贏得30餘萬元，雙方相約在台南市新化區某民宅前交付彩金，未料王男因缺錢花用，竟找來31歲吳姓男子、33歲黃姓男子預先策畫行搶。

23日凌晨，楊男面交取得彩金後，黃、吳戴頭套、手套，持玩具槍及電擊棒，駕駛以膠布遮蔽車牌的自小客車尾隨，脅迫楊男交出現金後，迅速開車逃跑。

▲▼共犯黃姓男子（上圖）、吳姓男子（下圖）先後被逮。



新化分局獲報後隨即組成專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦，先鎖定作案車輛後，迅速在案發當天下午循線拘提王姓主嫌到案，黃男原本打算到友人在東區的住處藏匿，下車時卻碰巧遇見第一分局員警，被眼尖員警認出後，立即逃跑，最終仍慘遭逮捕；吳男犯案後還跑去開砂石車，若無其事的照常上班，仍於案發隔日在高雄被逮捕。

▲車內起獲電擊棒。



因黃、吳2人身上被搜出持有毒品，因此全案詢後依刑法強盜、毒品危害防制條例等罪移請台南地檢署偵辦，並向台南地院聲請羈押獲准。新化警分局表示，對於任何形式之暴力犯罪均採取零容忍態度，將持續強化情資整合與科技偵查能量，迅速打擊不法，確保民眾生命財產安全。同時也呼籲民眾切勿涉足非法賭博活動，以免衍生糾紛甚至暴力事件，若遇可疑情事，請即時報警處理，共同維護社會治安。

▲▼吳、黃身上起獲毒品。

