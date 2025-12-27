日本靜岡工廠砍人「15人受傷」！　兇手身分曝光：是前員工

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠26日晚間發生砍人事件，導致15名員工受傷，其中8人遭利刃刺傷，6人被不明液體潑灑。警方隨即將犯人制伏，並以殺人未遂嫌疑將其逮捕，然而經過查證，案情細節再度曝光，該名嫌犯竟是工廠的前員工，約在5年前離職。

根據《日本放送協會》報導，38歲兇嫌小山雅貴26日下午4時闖入位於靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠，持刀瘋狂攻擊員工並潑灑疑似漂白劑的液體，造成15名員工受傷，警方隨後將其逮捕，並確認他就是工廠的前員工。

根據現場目擊者描述，案發當時正值工廠白班與夜班交接的繁忙時段，大量員工聚集在廠區內準備換班作業。突然間，小山雅貴手持利刃衝入人群中見人就砍，現場瞬間陷入一片混亂，員工四處逃竄尖叫。除了持刀攻擊外，嫌犯還攜帶疑似漂白劑的化學液體，朝員工潑灑，導致多人遭灼傷。

消防當局表示，受傷的15名員工年齡介於20歲至50歲之間，傷勢程度不一。其中遭砍傷的8人傷勢較為嚴重，被化學液體潑灑的6人則出現皮膚灼傷症狀。所有傷者已緊急送醫治療，目前生命跡象穩定。

調查顯示，小山雅貴在犯案過程中被現場員工合力制伏，警方隨即趕到現場逮捕他，並在案發地點起獲一把利刃作為證物。不過警方目前並未透露犯案動機。

橫濱橡膠三島工廠的相關人士接受媒體訪問時證實，「小山雅貴確實是我們工廠的前員工，大約在5年前離職，當時還住在公司提供的員工宿舍裡。」