4年斥資1.1億！基隆27校115間老舊廁所大變身　打造明亮舒適空間

▲基隆市百福國中老舊廁所大變身。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

告別陰暗、潮濕與悶臭的過去，基隆市的孩子們終於能在學校開心如廁了！為了打造優質的教育環境，基隆市政府於2023年至2024年期間積極爭取中央補助經費3,475萬元，並自籌7,865萬元經費，投入改善全市27所國民中小學的115間老舊廁所，讓師生們擁有更友善、舒適的如廁空間。

基隆市教育處表示，截至2024年底，已有10校共50間廁所完成整修並投入使用；2025年將再完成12校37間廁所，預計2026年全面完成27校次115間廁所的改建工作。今年的施作學校包括武崙國小，因學生與家長反映廁所臭味大，經調查發現問題源自廁所老舊及污水管道設施不良。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基隆市武崙國中老舊廁所大變身。

基隆市府規劃在2025年完成校內第一期校舍1至4樓的4間廁所及污水納管工程，另第三期校舍8間廁所則預計於2026年完工。在工程進行期間，教育處特別安排現勘，並於2025年1月9日建議學校申請安裝排風扇經費，以暫時改善現況。

新改建的廁所獲得師生一致好評。深美國小的潘翠渟主任分享，新廁所的洗手台鏡子會發光，學生們忍不住在鏡子前比誰最帥；武崙國中的劉作融主任則稱讚新廁所「超棒」，明亮又通風，連漏水問題都解決了；碇內國小的學童則開心表示，新廁所乾淨又漂亮，終於能安心上廁所；信義國小的蔡祥麟主任甚至用詩意的語言形容，新廁所如星空般美麗，令人捨不得移開目光。

▲基隆市深美國小老舊廁所大變身。

教育處長徐嬿立指出，學校廁所環境是教育的一部分，改善陰暗、潮濕及通風不良問題，不僅能保障學童健康，還能推廣「性別友善廁所」，以促進對多元差異的包容與尊重，營造一個有愛與共融的校園。

謝國樑表示，老舊廁所常因陰暗、濕滑和臭味讓孩子們不願使用，為了學生健康，市府除了爭取中央補助，每年也持續編列自籌經費，加速改善老舊廁所，提供明亮、安全且舒適的如廁環境。