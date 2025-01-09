邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝「衰被波及」：因為他生意更差

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

25歲歌手邱軍以一首台語歌〈運轉人生〉走紅，沒想到卻爆出去年12月27日凌晨4時許開車撞死1名計程車司機還肇逃，遭基隆地院裁定收押禁見。據悉，當晚邱軍與女友及友人在基隆廟口附近一家餐酒館聚餐，而女友也證稱邱軍有喝酒，結束後他先開車載女友回家，之後行經信一路時就發生死亡車禍。對此，餐酒館老闆娘表示，已將當天監視器畫面交給警方，他與店員都已向警方說明當晚現場狀況，後續將交由警方處理。

▲邱軍女友證稱邱在餐酒館有喝酒。（圖／記者郭世賢翻攝）



由於邱軍女友證稱，邱軍當晚在餐酒館有喝酒，因此是否涉及酒駕肇事逃逸，成為本案關鍵。對此，餐酒館老闆娘無奈表示，「跟我們本來就沒關係，那是他個人行為，我們就是開門做生意」，她解釋當天是邱軍第一次來，並不認識邱軍，目前已經將店內監視器畫面交給警方，在場的員工也已偵訊完畢，如今遭受波及，讓老闆娘感嘆生意已經很難做了，「可能還會因為他（邱軍）生意更差」。

▲邱軍撞死計程車司機遭收押。（圖／記者郭世賢翻攝）



回顧整起事件，去年12月27日凌晨4時許，邱軍開車行經基隆市信一路時，撞上2名在路邊聊天的排班計程車司機，其中一名李姓司機身受重傷，送醫搶救7天後宣告不治。事後警方3度傳喚邱軍到案說明，他竟以「很忙」為由神隱，直到12月29日才到案說明，還推稱肇事當下以為是「撞到石頭」。

▲邱軍案發時駕駛的車輛狀況曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）