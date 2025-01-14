赴市場發送蛇年紅包　謝國樑：爭取輝達落腳基隆

▲謝國樑赴市場發送蛇年紅包。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

乙巳蛇年將至，基隆市長謝國樑今（14日）上午走訪信義市場和仁愛市場，向攤商及市民發送象徵好運的蛇年紅包，現場氣氛熱烈，民眾反應熱情。謝國樑逐一向大家致以新年祝福，期盼市民們在新的一年實現目標與理想。他在接受媒體訪問時提到，基隆市正積極爭取輝達（NVIDIA）進駐，謝國樑強調「時機已到」，基隆不僅不會缺席，還將大力推動科技產業發展。

今年的紅包設計融合剪紙藝術，搭配象徵蛇年的金蛇圖案和「金蛇呈祥」的祝福文字，寓意市民在蛇年事事順利、好運連連。謝國樑完成今日的紅包發放後，預計於17日前往果菜市場與成功市場繼續派送。他同時祝福市民迎接嶄新的一年，放下過去，展望未來，不論是生活還是事業，都能順利達成新目標。

▲今年的紅包設計融合剪紙藝術，搭配象徵蛇年的金蛇圖案和「金蛇呈祥」的祝福文字。

針對媒體提及是否爭取輝達落腳基隆的問題，謝國樑表示，市府近幾個月來已與多家AI龍頭企業保持聯繫。他強調，自己的麻省理工碩士學位主修科技管理，對AI產業發展有深入了解，並認為基隆具備發展AI產業的條件。

謝國樑指出，基隆西岸4至6號碼頭擁有約4公頃土地，適合興建廠房，並提供穩定的電力及良好的環境條件。儘管南港具交通便利的優勢，但若南港土地供應不足，基隆市府與港務公司將提出更具吸引力的條件，全力爭取輝達落戶基隆，為城市注入新的科技動能。