寒流來襲！基隆消防局籲注意保暖　宣導防範一氧化碳中毒

▲基隆消防局向市民宣導低溫保健知識及預防一氧化碳中毒的重要性。（圖／基隆市消防局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

受到今年首波強烈大陸冷氣團南下影響，北部地區氣溫驟降，氣象局持續發布低溫特報，預測氣溫將低於攝氏10度。基隆市消防局提醒市民注意低溫對健康的影響，尤其是呼吸道和心血管疾病患者，並加強頭、頸、手、腳等部位的保暖，避免長時間待在寒冷環境中。

基隆市消防局各分隊已全面展開防範一氧化碳宣導行動，深入廟口夜市、火車站、市場、賣場、社區等人潮密集地區，向市民宣導低溫保健知識及預防一氧化碳中毒的重要性。

消防局強調，家中熱水器應符合「5要原則」，包括選用安全品牌、正確型式、安全安裝、定期檢修及保持通風。如發現熱水器安裝不符合規範，應立即請合格技術士進行改善，以避免瓦斯中毒的危險。

衛生福利部也提醒寒冷天氣下的保健重點，包括保暖、暖身、避免暴飲暴食及情緒劇烈波動；心血管疾病患者應避免泡湯或泡澡，以免增加身體負擔。外出時攜帶健保卡及緊急用藥，如感到不適應立即就醫，確保健康安全。

消防局長游家懿呼籲，寒冷天氣下，許多民眾為保暖而緊閉門窗，卻可能因此增加一氧化碳中毒風險。若家中成員出現瓦斯中毒或心血管疾病徵兆，應迅速撥打119緊急求助，把握黃金救援時間，守護全家健康。