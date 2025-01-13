新春除舊佈新！基隆春節垃圾清運時間一次看

▲基隆春節垃圾清運時間一次看。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節即將到來，基隆市環境保護局呼籲民眾提前開始除舊布新，在1月21日至1月27日除夕前大掃除期間，除1月22日清潔隊例假暫停收運外，仁愛區依原清運方式，中午及晚上各清運1次；其他六區則增加下午1時30分起（以聽到垃圾車音樂為準）巡迴清運1次，晚上依正常班次時間清運。

環保局指出，1月28日（農曆除夕日），自下午1時30分起，全市巡迴清運垃圾；晚上6時後，除定點垃圾車外，全面停止收運垃圾；晚上7時至11時，全市16處定點放置垃圾車，供市民丟棄垃圾。1月29至1月31日 (農曆初一至初三)：本市停止收運垃圾。2月1日（農曆初四）恢復正常收運垃圾、資源回收、廚餘回收及大型廢棄物等工作，當天下午加收一班垃圾車。2月2日（農曆初五）為例假日，本日休息。

環保局表示，申請大型廢棄物清運敬請於1月26日前登記，請市民多利用APP「基隆垃圾車來了」或撥打各區專線登記預約，提醒民眾盡早登記，並依通知於約定時間搬運到馬路旁，勿堆積巷道影響道路通行。仁愛區、七堵區及暖暖區民眾請洽：02-2431-2589；中正區、信義區、安樂區及中山區民眾請洽：02-2466-6863。