基隆聯宏社區都更達80%門檻　市府加速推動招商重建

▲謝國樑率領市府團隊及都更專案辦公室等團隊，向聯宏社區住戶報告進展。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市聯宏社區自2024年4月因地震受損後，市長謝國樑高度關注居民安危，指示市府迅速成立都市更新駐點工作站，協助推動都更計畫。市長謝國樑今（10日）率領秘書長方定安、都市發展處長謝孝昆及都更專案辦公室等團隊，向聯宏社區住戶報告進展，宣布社區都更意願已突破80％法定門檻，將進一步推動招商作業，期望居民早日入住安全新家。

謝國樑回顧2024年4月視察震損建物地下室結構的情形，表示對於再遇地震可能帶來的危險深感憂心，因此成立都更駐點工作站，協助住戶整合意見與更新意願。謝國樑強調，市府在都更過程中將秉持程序完備原則，並尊重住戶需求，努力促成計畫推進。

▲基隆市府在都更過程中，將秉持程序完備原則，努力促成計畫推進。

現場住戶對於社區改建的期待已久，感謝市府的努力，同時提出對建商融資、建案進度等疑慮。都更專案辦公室主任逐一回應住戶問題，並承諾全力解決關切事項，推動招商順利進行。

基隆市府副發言人張家馨指出，招商是都更的關鍵環節，基隆市近年持續優化建照審核機制、容移代金政策等措施，逐漸獲得雙北不動產業者信任。去年安樂一期六號基地成功招商，吸引台北優質不動產業者參與，展現基隆都市更新潛力。他表示，市府將在法令許可範圍內為住戶爭取最佳條件，攜手社區住戶共同推動都更，讓基隆成為更安全宜居的城市。