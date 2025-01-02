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基中清寒生台大清大雙上榜　家中漏水「擺滿水桶」他苦讀圓夢

▲基中清寒生台大、清大雙上榜　王辰瀚奮鬥苦讀圓夢。（圖／基隆高中提供）

▲基隆高中王辰瀚不向命運低頭，家中屋頂漏水、客廳擺滿水桶，他仍以餐桌為書桌，堅持努力苦讀。（圖／國立基隆高中提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣大學與清華大學的希望入學與特殊選才結果揭曉，基隆高中數理班學生王辰瀚成功雙雙上榜，背後的奮鬥故事令人動容。來自中低收入家庭的他，國中時因無法負擔學費，曾獲瑞芳鄉親協助，基隆高中三年來也提供助學金，幫助他渡過難關。王辰瀚不向命運低頭，努力苦讀，家中屋頂漏水、客廳擺滿水桶，也無阻他在餐桌上堅持學習。他感慨地說：「我曾覺得上天不公平，但這許多的援助教會我感恩。」

王辰瀚自幼喪父，由舅舅打零工養家，與爺爺奶奶住在老舊、漏水的房子裡。沒有書桌，他就利用餐桌學習；下雨時，屋內放滿水桶，只求能有地方行走。他不曾因貧困氣餒，始終懷抱求學夢想。

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▲基中清寒生台大、清大雙上榜　王辰瀚奮鬥苦讀圓夢。（圖／基隆高中提供）

▲台灣大學與清華大學的希望入學與特殊選才結果揭曉，基隆高中數理班學生王辰瀚（左2）成功雙榜。

瑞濱國小的師長將他託付給瑞芳國中，校長王綠琳和導師視他如己出，悉心照料。進入基隆高中後，學校持續提供助學金，讓他得以專注學業。王辰瀚將部分獎助學金交給奶奶補貼家計，假日還抽空陪伴爺爺奶奶，分擔家務。

王辰瀚的學費與生活費，也得到了退休的王爺爺支持。這位爺爺自他國中起提供經濟援助，錄取大學後，王辰瀚特地寫信感謝，「我會銘記恩情，更加努力。」

▲基中清寒生台大、清大雙上榜　王辰瀚奮鬥苦讀圓夢。（圖／基隆高中提供）

▲王辰瀚的學費與生活費得到退休王爺爺支持，他特地寫信感謝。

王辰瀚的學業起步並不順利，特別是在英文上。他善用校內資源，從基礎單字到每週練習五篇文章，一步步彌補不足，最終能流利與外籍教師對話，並代表學校參加跨國英文論壇與英語辯論活動。

他在學術上展露光芒，參與拔尖課程，於國際數學競賽奪得銀牌，並榮獲台灣人文獎全國首獎及全國水下機器人大賽佳作。他的高中成績始終保持全校前1%，克服了弱勢背景帶來的種種挑戰。

▲基中清寒生台大、清大雙上榜　王辰瀚奮鬥苦讀圓夢。（圖／基隆高中提供）

▲王辰瀚將部分獎助學金交給奶奶補貼家計，假日還抽空陪伴爺爺奶奶，分擔家務。

王辰瀚表示，希望大學畢業後回到東北角的偏鄉學校擔任義工，回報鄉里。他在高中時已經投入扯鈴義工教學，並義務到國中與國小教授科學課程，帶領偏鄉孩童探索科學的樂趣。他堅定地說：「即使困難，也一定要完成大學學業。」

基隆高中校長鍾定先表示，王辰瀚的奮鬥故事不僅展現了堅毅的生命力，也鼓勵學弟妹珍惜當下、陪伴家人。校長相信，他的故事能在新年之初，啟發更多學子懂得感恩，努力實現夢想。

▲基中清寒生台大、清大雙上榜　王辰瀚奮鬥苦讀圓夢。（圖／基隆高中提供）

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