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社會 社會焦點 保障人權

撞擊畫面曝光！邱軍撞死計程車運將　警通知到案竟喊：很忙

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

藝人邱軍2024年12月27日凌晨開車在基隆信一路上，卻撞上在正路邊排班的計程車司機，其中一名李男搶救7天後宣告不治。邱軍肇事瞬間畫面曝光，可以看見當時2名運將就站在車旁，不料卻遭到邱軍撞上，而撞擊後邱軍並未立即停車，還向前滑行約100公尺後才停下，但他卻仍未下車察看，反而逃離現場。

這起案件發生在上個月27日凌晨4時許，當時2名計程車司機站在車外排班，不料一輛轎車突然駛來，將2人撞飛倒地，但駕駛卻肇事逃逸，而其中一名司機傷勢嚴重，搶救7天後仍宣告不治。

▲▼ 邱軍肇事畫面曝光 。（圖／民眾提供）

▲▼邱軍肇事畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲▼ 邱軍肇事畫面曝光 。（圖／民眾提供）

透過畫面可以看到，邱軍肇事的當下，車身還向左偏移，隨後向前滑行約100公尺後才停下，但他最後竟未留下，反而逃離現場，警方後續傳他到案，他竟還回稱，「很忙」等，行徑相當誇張，直到同年月29日，他才赴警局製作筆錄。

據了解，邱軍到案後，警方第一時間追問肇事車輛下落，他回答，因為該車右前車頭有撞擊凹陷損毀，已送往修理廠；警方再詢問是否有酒駕、以及是否知道撞到人？邱軍則否認喝酒，並稱「我不知道有撞到人？」

不過，因由於邱軍在肇事後向前滑行約100公尺後曾短暫停下，警方立即追問原因，邱則回應「感覺疑似有撞到東西，所以才短暫停留，但後來覺得沒事，所以又開離現場。」由於監視器明確拍下撞人過程，警方認為邱軍應自知撞到人，但他卻講是「撞到東西」，大馬路上怎麼會有障礙物讓他撞？因此後續依肇事逃逸致人受傷罪將邱移送法辦。

此外，因在事故發生7天後，重傷的李姓運將宣告不治，警方向檢察官報告後進行相驗，並擇期解剖以釐清死因，並於3日再次訊問邱軍，改以過失致死罪偵辦。

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