撞死運將稱以為石頭！家屬批邱軍沒常識　怒嗆肇逃「是不是人啊」

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

歌手邱軍在2024年12月27日凌晨4時許，駕車行經基隆市信一路時，撞上站在路旁排班的兩名計程車司機，更導致其中一名李姓司機送醫搶救7天後宣告不治，引發外界高度關注。李男的二嫂不滿指出，合理懷疑邱軍酒駕，怒批「到底是不是人啊」，並說現在都不敢讓90歲媽媽知道，怕她承受不住。

▲計程車司機家屬批邱軍「到底是不是人啊」。（圖／記者郭世賢翻攝）

二嫂指出，事件是27日禮拜五凌晨發生，家裡凌晨5點多接到通知， 邱軍12月29日才到案，到案還是凌晨1點左右才到案說明，邱軍說隔天早上一樣會到案說明，但早上沒來，跟警方延到下午也沒來，又跟警方說要延到晚上一直拖延。

至於邱軍說撞到石頭，二嫂表示，撞到是人還是石頭不可能不知道，「有常識的人，你會在銀行前面有這麼高的一個石頭在那邊嗎，這是不合理的啦」，除非喝酒意識不清，你才會認定是石頭，而且那個時間點是凌晨4點多，更加合理懷疑喝酒，而且邱軍做完筆錄後心態是什麼「這是讓我們家屬蠻不能接受的」。

▲邱軍肇事畫面曝光。（圖／民眾提供）

二嫂說，這發生在任何一個家庭當中沒有人能夠接受，這是一條人命，當時不知道他已經死亡或是怎樣，撞傷一個人，「你緊張你逃跑掉，你應該出來面對他吧，你做完筆錄你也知道傷者是誰了，難道你不想要去了解一下這個傷者的狀況嗎，你是完全沒有耶」，怒批邱軍「他到底是不是人啊，我講這樣可能很難聽，可是我覺得這很事實」。

二嫂表示，撞傷人跑掉依常理判斷就是酒駕，撞上他之後不是因為酒駕，不用擔心不用跑，撞傷人你會下來看一下，可是邱軍是完全沒有，「因為我不在場，我也不是當事者，我們都不能證明說他有沒有喝酒，只是我們也合理的懷疑他是有酒駕」。

二嫂說李男很孝順，主要照顧90歲媽媽，大小事都是他處理，雖然有請外勞，還是需要他協助，現在都還不敢讓家人知道，因為讓媽媽知道的話，怕沒辦法承受，「因為忽然一個兒子好好的出門去工作，為什麼就沒有了」。