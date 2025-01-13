基隆春節敬軍　謝國樑慰問國軍官兵表達感謝

▲基隆春節敬軍，謝國樑慰問國軍官兵。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

春節即將來臨，為表達對國軍官兵辛勞的感謝，基隆市政府特舉行春節敬軍活動，市長謝國樑率市府同仁慰問基隆各駐軍部隊及官兵，並致贈加菜金，向他們拜早年，祝賀他們新年快樂。

謝國樑表示，國軍官兵日夜守護國土，為維護台澎金馬的安定與繁榮發展，付出了無數辛勞與努力。他強調，敬軍活動不僅是軍民溝通的橋樑，也是表達對國軍官兵最崇高敬意的機會，讓軍愛民、民敬軍的精神得以傳承與發揚。

謝國樑感謝國軍在各種天災發生時，總是第一時間趕赴災區，協助地方政府及救災人員，迅速投入救災行動，疏散災民、安置災民以及進行災區復原工作。去年10月，基隆市先後經歷山陀兒與康芮兩次颱風的侵襲，國軍的英勇表現令市府與市民倍感敬佩與感激。

此外，謝國樑也感謝後備指揮部等單位協助市府舉辦的替代役備役男演訓活動，包括初級救護員繼續教育訓練及實彈射擊等課程，有效強化了民防體系，並落實全民防衛的動員力量。

春節前夕，謝國樑與中華民國軍人之友社基隆市服務站的柯專員及本府民政處同仁一起慰問國軍，感謝官兵們在寒冷的冬季依然堅守崗位，確保國家的安全與穩定。謝國樑最後祝福所有國軍弟兄及基隆市民在新的一年裡身體健康，春節全家團圓、快樂吉祥。