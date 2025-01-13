迎蛇年！2025新北新春蛇類特展　動保處籲懂牠再養牠

▲2025新北新春蛇類特展揭幕。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為響應蛇年的到來，新北市政府動保處於今（13日）起至4月30日，在毛寶貝生命教育園區推出「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼 2025新春特展」。活動邀請台灣兩棲爬蟲動物協會理事長謝東穎、專業獸醫師及飼養專家，帶來多種寵物蛇，分享照護經驗與飼養知識。

活動現場設置兩座蛇類飼養生態缸，並展示多項主題，包括蛇種認識、毒蛇辨別、咬傷處理方式、寵物蛇飼養示範與常見疾病預防等。多位獸醫師和飼養達人現場解說飼養技巧，並提供寵物蛇健康檢查服務，幫助飼主了解正確的蛇類飼養方式。

▲蛇達人于維宣導養牠就要終養不棄養。

新北市農業局長諶錫輝在展覽中首次與玉米蛇及球蟒互動，呼籲民眾飼養前應充分了解蛇類的需求及習性，避免因一時興起或流行而導致棄養問題。他特別提醒，蛇類體型成長需事先評估，如球蟒成年後可達2公尺長，飼主需慎重考量。

根據統計，2024年新北市處理蛇類相關案件超過3000件，其中150件為寵物蛇，顯示蛇類逐漸成為寵物選項之一。動保處長楊淑方表示，近年來鼠兔、爬蟲類等特殊寵物越來越受歡迎，新北市已率先制定基礎飼養指引，希望民眾在飼養前能做好準備，確保寵物得到妥善照顧，減少棄養情況發生。飼養特殊寵物應先熟讀「非犬貓寵物基礎飼養指南」，詳細資訊可參考動保處官網網址：https://reurl.cc/aZMoO。

▲獴獴加非犬貓專科醫院院長邱建竹義診寵物蛇。