全面改善犬貓飼養品質　新北推動特定寵物業環境提升計畫

▲新北推動特定寵物業環境提升計畫，動保處環境現場查核。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著臺灣進入少子化時代，犬貓寵物飼養成為重要社會議題。為提升動物福利和保障飼養犬貓的居住權益，新北市政府動保處攜手新北市寵物商業同業公會，推出全國首創的「特定寵物業業者自我環境管理提升計畫」與「提升特定寵物業公益形象計畫」，全面改善飼養環境，強化業者自主管理機制，並推展公益性認養行動。

根據計畫，新北市為特定寵物業者制定了多項飼養環境規範，包括惡臭與噪音控制、每日清潔與消毒、通風管理、空氣清淨設備使用，以及犬貓數量與人員照護比例等。新申請業者需符合環境部標準，如每日籠具清潔至少2次、全場每日消毒1次，並限制飼養規模：犬隻上限為50隻，貓隻上限為80隻，每28隻犬隻需配1名照護員，每30隻貓隻則需配1名照護員。

▲業者明亮的的認養空間。

下同為確保落實規範，動保處邀請環境管理、都市計畫與動保專家進行研究，並委託檢測單位以儀器監測業者的臭味與噪音狀況，參考國際標準制定適合住宅區的規範。新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表示，此計畫為業者提供了具體指引，幫助改善飼養形象。同時，業者積極參與「公益形象計畫」，以認養1隻狗或2隻貓的方式支持動物之家，並設立認養小棧，為收容犬貓提供更多認養管道。

動保處長楊淑方指出，計畫的推行讓犬貓福祉大幅提升。根據2024年度評鑑，434家特定寵物業者中，243家獲評優等，73家獲評甲等，創歷史新高。她呼籲民眾選擇合法且環境優良的業者寄養犬貓，確保動物的生活品質。透過飼養環境的全面提升與業者的公益付出，新北市正致力於打造友善動物的城市，讓犬貓在安全舒適的環境中健康成長。

▲良好的飼養密度。

▲現場評估噪音檢測。

▲店內自主管理的空調設施。