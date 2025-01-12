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歲末送暖！新北社福攜手企業捐年菜物資　助弱勢圍爐過好年

▲新北社福攜手企業捐年菜物資 助弱勢圍爐過好年。（圖／新北市社會局提供）

▲連續7年響應新北市好日子愛心大平台，朋家建設公司結合新店區嘉義同鄉會、台北景福扶輪社及金宏新科技公司捐贈年菜、物資及紅包。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年節將近，許多善心企業及民間團體紛紛為弱勢家戶獻上關懷。新北社會局文山社福中心及北海岸社福中心分別收到春節紅包、年菜及民生物資，盼讓平時服務的家戶在強烈冷氣團下仍感受滿滿溫暖。

朋家建設公司連續七年響應新北市好日子愛心大平台，為弱勢家戶提供居家修繕服務，更結合新店區嘉義同鄉會、台北景福扶輪社及金宏新科技公司林育灃董事長等單位在每年春節前夕舉辦關懷活動。今年捐贈內容包含每戶價值1,600元的年菜禮盒、1,000元紅包及小家電，總價值超過14萬元，將提供給新北市文山社福中心服務家庭50戶。

▲新北社福攜手企業捐年菜物資 助弱勢圍爐過好年。（圖／新北市社會局提供）

▲受贈者獲得物資及獎項開心地比讚。

文山社福中心在捐贈活動中特別安排「比手畫腳」趣味遊戲，讓捐贈者與受贈家戶一起參與，讓家戶在遊戲中贏取濾水壺、不鏽鋼鍋或悶燒鍋三選一小家電作為獎品，增添歡樂氣氛。朋家建設董事長顏志鵬表示，能以實際行動持續為弱勢民眾帶來幫助和溫暖，感到很幸福，期待未來能擴大服務範圍，幫助更多人。

此外，德恩慈善會捐贈4萬元的年菜及民生物資給北海岸社福中心服務家戶，德恩慈善會理事長陳壽山表示，慈善會連續4年集結會員們的愛心，希望讓弱勢家戶在年節期間能享用美味年菜，感受社會的溫暖、圍爐的溫馨。▲新北社福攜手企業捐年菜物資 助弱勢圍爐過好年。（圖／新北市社會局提供）

▲文山社福中心安排「比手畫腳」遊戲，讓捐贈者與受贈家戶一起參與，增添歡樂氣氛。

領取年菜的小江阿姨年近80歲，本應該是含飴弄孫的年紀，但兒子阿立因意外跌倒而無法行走，小江阿姨不忍阿立一人獨居，便負擔起照顧阿立的責任，近期阿立身體狀況每況愈下，由社工協助安置到機構。安置當天小江阿姨眼眶含淚，社工感受到小江阿姨內心的不捨，正逢農曆佳節，小江阿姨首次須獨自過年，社工便提供由德恩慈善會提供的豐盛年菜，讓小江阿姨感受大家溫暖的陪伴和祝福。

新北市社會局副局長許秀能表示，感謝有各界的善心義舉，協助市府私公協力照顧市民，政府的力量有限，民間的力量無窮，希望在歲末寒冬之際，能夠讓新北每個角落都能感受溫暖與關懷，也邀請大家一同響應「新北市好日子愛心大平台」，讓愛與善持續傳遞。

▲新北社福攜手企業捐年菜物資 助弱勢圍爐過好年。（圖／新北市社會局提供）

▲德恩慈善會捐贈年菜及民生物資給北海岸社福中心服務家戶，德恩慈善會陳壽山理事長（中）及幹部與北海岸社福中心羅惠玲主任（左4）合影。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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關懷弱勢家戶年菜社福新北市

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