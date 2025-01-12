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18年不停歇！淡水關懷協會歲末送暖　739戶弱勢家庭溫馨圍爐

▲18年不停歇！淡水關懷協會歲末送暖。（圖／新北市社會局提供）

▲18年不停歇！淡水關懷弱勢協會歲末送暖。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，淡水區關懷弱勢協會今（12日）舉辦「淡水區歲末寒冬送暖」活動，邀請在地獨居長輩、身心障礙者、單親家庭、低收入戶及弱勢家庭共739戶一同圍爐。淡水區關懷弱勢協會連續18年舉辦歲末圍爐，今年活動格外盛大，席開101桌，並發放每戶關懷金2,000元、愛心米、愛心衣物、小家電、農會禮券100元及民生物資，現場也安排義診服務，希望讓需要幫助的家庭感受關懷。

新北市副市長朱惕之表示，感謝新北市淡水區關懷弱勢協會及理事長蔡錦賢長期在北海岸地區幫助許多經濟弱勢以及邊緣戶，使因法令規定無法取得福利身分的近貧戶持續得到照顧，溫暖人心。淡水區關懷弱勢協會已連續18年，一年三節結合各方資源提供弱勢家戶賑濟金與物資，這份溫暖的關懷讓每個人心中充滿感動，彰顯社會大愛的力量。

▲18年不停歇！淡水關懷協會歲末送暖。（圖／新北市社會局提供）

▲淡水區關懷弱勢協會連續18年舉辦歲末寒冬送暖活動，邀千名家戶齊聚圍爐。

蔡錦賢表示，感謝各界人士及單位持續攜手響應弱勢關懷活動，其中財團法人見賢思琪教育基金會今年也再捐贈100萬元給協會，攜手推動照顧弱勢服務。另外，今年的活動特別安排舞蹈、現代音樂和傳統樂器表演及多個攤位，增添節慶氛圍，希望讓每位到場的民眾都能在歡樂中度過溫馨難忘的圍爐活動。

社會局長李美珍表示，感謝新北市淡水區關懷弱勢協會在每年春節、端午、和中秋都會舉辦關懷弱勢活動，提供慰助金、民生物資等，每年集合的資源和發出的善款達1千萬元，充分展現公益團體的力量，是北海岸最佳社福夥伴，期待透過協會的拋磚引玉，邀請更多在地團體響應，持續推動公益，讓愛永不間斷。

▲18年不停歇！淡水關懷協會歲末送暖。（圖／新北市社會局提供）

▲馬偕醫院響應關懷活動，現場提供民眾義診與健康諮詢服務。

▲18年不停歇！淡水關懷協會歲末送暖。（圖／新北市社會局提供）

▲淡水區衛生所人員現場提供衛教宣導。

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