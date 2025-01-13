新北YouBike服務滿意度飆升　95.5%使用者都說好

▲YouBike2.0及2.0E電輔車，整體滿意度95.5%。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

10年來，新北市YouBike公共自行車服務累計近2.9億人次，並至2024年底計建置1,384站租賃站點，共投入2萬1,379輛YouBike2.0及1,380輛2.0E電動輔助自行車，服務滿意度讓95.5%市民都說好！

交通局簡任技正吳政諺表示，近年環保綠色交通工具蔚為風行，騎乘YouBike做為通勤、休閒運動的民眾也逐年攀升，新北市每日平均租借8.5萬次，交通局今年目標建置1,500站YouBike租賃站點，並持續投放2.0E電輔車至2,100輛，同時將公共自行車系統服務往烏來、貢寮推進，達區區皆有YouBike。

▲新北市公共自行車YouBike2.0及2.0E系統。

吳政諺說，經2024年度公共自行車滿意度調查，YouBike服務滿意度達95.5%，YouBike公共自行車系統早己成為大眾運輸最後一哩路的重要交通工具。他指出，為確保騎乘YouBike的安全，鼓勵使用者投保公共自行車傷害險，目前每月投保率亦達95%，其中以25~34歲占整體使用族群約20%為最多，65歲以上長者也有5%。

新北市交通局表示，台灣自今年起邁入超高齡社會，新北市自2024年7月1日起敬老卡、愛心卡點數擴大可租借YouBike，且為提高洽辦服務便利性，新北市公有停車場也將增設YouBike簡易代辦中心，提供退費、遺失物領取等服務，期使新北市公共自行車服務滿意度好還要更好！