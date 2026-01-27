　
擔心霍諾德爬101很危險！Cheap引「1數據」：比買豆漿安全

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝） 

▲霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

長期關注台灣交通議題的YouTuber Cheap，近日針對全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101一事發表看法。Cheap透過數據分析，比較攀登台北101失手與台灣交通意外的機率，直言霍諾德攀爬101其實「比出門買豆漿安全」，並諷刺台灣交通環境如同「地獄級難度」。貼文曝光後，引起討論。

分析攀登數據！失手率低於0.01%

Cheap在臉書發文指出，霍諾德擁有超過20年的徒手攀岩經驗，累積上千次攀爬紀錄，其中包括2017年征服高達900公尺的酋長岩。Cheap引用霍諾德的訪談內容，提到台北101雖然高，但在技術層面上相對單純且可預測。因此Cheap認為，若以霍諾德過去數千次無重大失誤的紀錄來看，單次爬台北101失手的機率，應該低於0.01%。

對比交通風險！通勤族遇車禍機率高

Cheap接著列舉台灣官方數據進行對比，指出每年約有1.7萬至2萬名行人在路上受傷，機率約為0.074%；若以活到80歲計算，台灣人一生中被車撞的機率達5%。此外，台灣每年車禍報案件數約35萬至50萬件，年發生率約1.5%至1.7%。Cheap據此推算，一般通勤族在10年內遇到車禍的機率高達15%，顯示日常風險極高。

Cheap總結，雖然徒手爬101聽起來驚險，但從機率來看，其實比台灣人出門買豆漿還要安全。他形容台灣交通環境是「地獄級難度」，民眾雖然沒有選擇困難模式，但這個模式卻主動找上門，而最爆笑的是，台灣人卻說霍諾德爬台北101很危險。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「台灣人的極限運動戰場就是在道路上」、「爬101很危險，只是台灣的交通更危險」、「我之前也是跟朋友講說，他掉下來的機率比你出門被車撞到的機率還要低」。

01/25 全台詐欺最新數據

川普翻臉加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢
快訊／台積電、台股雙寫「史上最高收盤」
八仙塵爆救命醫師莊秀樹離世　曾連夜赴台中只為取皮救病人
霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉
吳權浩今告別式　孫德榮、Toro現身送別老戰友
川普突加韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上
郁方落淚聲援　嗆廢死團體：你們真該被廢掉！

