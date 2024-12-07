全國首創「基隆親子照護平台」　謝國樑：展現智慧新里程碑

▲全國首創「基隆親子照護平台」成果發表。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（7日）於國立海洋科技博物館國際會議廳舉行全國首創「基隆親子照護平台」年度成果發表暨兒童遠距照護應用研討會。活動邀集全國專家學者，針對兒童醫療、遠距照護應用等議題進行深入探討，並分享基隆在智慧化健康照護方面的創新經驗。

謝國樑表示，平台的設立初衷是希望在家長最需要幫助時，提供專業且快速的協助，減輕家長壓力與焦慮。他同時鼓勵家長在基隆雨季期間，帶孩子前往各區室內兒童樂園，享受溫馨親子時光。

▲基隆市長謝國樑致詞。



衛生局長張賢政在研討會上指出，本次活動旨在分享平台一年來的執行成果，並探討未來與通訊診療辦法接軌的可能性。透過結合社區常用軟體模式，提升平台的普及性與便利性，進一步擴大家長的使用範圍。會議中專家學者就兒童遠距醫療、早療親職能力提升等議題進行經驗分享，並感謝基隆市醫院及診所的兒科、家醫科與急診醫護人員的協助，優化平台功能。

基隆市親子照護平台於今年3月8日啟動，運用E化技術提供即時醫療諮詢及健康照護，解決家長在孩子突發狀況時的緊急需求。截至目前，平台加入人數已接近1萬，諮詢人數達1,800多人，家長滿意度高達99.1%。

基隆市政府將持續改進並推廣親子照護平台，並計畫結合智慧化醫療技術，為更多家庭提供支持。謝國樑強調，透過平台，我們正在一步步實現打造亞洲最有愛城市的目標，邀請12歲以下孩童的家長立即加入，共同守護孩子的健康成長。