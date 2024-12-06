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基隆七堵公寓火災！4F斷水斷電「點蠟燭釀禍」　鄰居曝屋主背景

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆七堵區永富路一棟公寓四樓，今（6）日7時許發生火警，鄰居發現後趕緊逃生報警，消防隊到場後拉水線灌救，並用雲梯車救援，經過搜索所幸無人受傷受困。據了解，四樓早被斷水斷電，屋主偷竊慣犯，都是用蠟燭、酒精膏，火調人員初步研判為燈燭引起。

▲▼七堵火警 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵公寓4樓火警，火調人員初步研判為燈燭引起。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

消防局指出，6日接獲報案，指出七堵區永富路一處公寓發生火警，派遣七堵、百福、暖暖分隊及仁愛、安樂RIT前往搶救。現場冒白煙，出水線搶救，7時51分火勢撲滅，無人受困，火調人員回報，屋主不在屋內，客廳有起火情形，現場燒毀電視櫃及雜物，面積5平方公尺，起火原因為燈燭引起，財損約1萬元。

▲▼七堵火警 。（圖／記者郭世賢翻攝）

報案民眾表示，看到樓上冒煙，出來看以後煙很大就直接報警。3樓住戶指出，每天都有蠟燭的味道，怕哪一天會出事情，每天都活在恐懼中，「看到他回來我們就怕」，三天兩頭警察就會來找他，而且這邊都是用天然氣，萬一蠟燭起火很危險。

▲▼七堵火警 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲報案民眾稱看到煙以後就立刻打電話。（圖／記者郭世賢翻攝）

鄰居表示，4樓住家已經被斷水斷電，都沒有繳費，沒有電就點蠟燭，又遊手好閒好吃懶做，母親過世，5樓加蓋沒有住人，跟廢墟一樣，都有蜈蚣會跑下來，警察每次來都要抓他，因為他被關出來沒東西吃，都去超商偷東西吃就被抓，是當地的頭痛人物。

▲▼七堵火警 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鄰居說屋主是當地的頭痛人物。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，屋主是一位偷竊慣犯，今天不在家，鑑識人員進入現場，發現家裡已經斷水斷電很久，地面上屋內都是蠟燭、酒精膏，連煮東西都是在櫃子上用酒精膏。

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