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用16毫米底片看不同城市　電影《春行》在基隆取景拍攝

▲電影《春行》在基隆取景拍攝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲電影《春行》用16毫米底片看不同城市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

電影《春行》由導演王品文、彭紫惠執導，影后楊貴媚領銜主演2日晚間舉辦電影特映會（基隆場），《春行》榮獲第61屆金馬獎最佳新導演獎、最佳男演員獎入圍提名以及諸多國際影展獎項肯定，是名符其實的台灣之光。基隆市綜發處表示，歡迎更多如春行般優秀的電影劇組，能來基隆取景拍片。

▲電影《春行》在基隆取景拍攝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲電影《春行》導演王品文。

基隆市綜發處指出，《春行》全片以16毫米底片拍攝使得影像的細節與畫質顯得相對粗糙，在追求高畫質的時代，如此富饒藝術感的呈現極為有意境；劇情也細膩地描述關於親情、愛情的拉扯及衝擊，發人深省。本片在基隆部分取景拍攝，像是潮境公園（望幽谷）、七堵慶濟宮、七堵區街景等，透過兩位導演的鏡頭以及演員楊貴媚、喜翔等人精湛的演技，融合基隆七堵地區街景，傳達給所有觀眾。

綜發處表示，並將於2025年針對影視劇組拍攝提供補助，針對此補助，市府研擬「基隆市政府獎勵影視製作補助實施辦法」及「基隆市政府影視委員會設置要點」建立完整配套措施。該補助預期能為本市之影視文化注入鮮活動力，亦能提升本市觀光資源透明，吸引更多遊客、相關影視投資者之關注。並且隨著影視拍攝活動增加，亦能帶動本市商業、旅宿業等諸多業者，進一步促成地方經濟成長。

▲電影《春行》在基隆取景拍攝。（圖／記者郭世賢翻攝）

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