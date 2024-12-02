美國在台協會谷立言處長拜會　謝國樑：持續致力與國際接軌

▲美國在台協會處長谷立言（右）拜會基隆市長謝國樑（左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑11月25日在市府與美國在台協會（AIT）處長谷立言一行會面，雙方就人文、經濟、交通等各面向議題進行交流，相談甚歡。謝國樑表示，他上任以來致力與國際接軌，盼引進更多國際資源造福基隆。

謝國樑在會面中詳細介紹基隆各區的特色，例如七堵區離臺北最近，具有發展潛力，且基隆有包括六堵科技園區、大武崙工業區在內的兩個工業區，產業發展成熟，他更將積極推動基隆港區發展，計劃將建設新的飯店與購物中心，以活絡基隆經濟與觀光。

謝國樑強調，基隆近兩年來致力於與國際接軌，除了城市間的交流訪問外，他更親自推動與加州大學柏克萊分校（ROAR Academy）合作課程，讓基隆學子享受國際級的教育資源，他表示，未來將繼續引進更好的資源到基隆。謝國樑也介紹，市府已設立捷運專案辦公室，一切都在計劃中努力推動，相信未來基隆的交通會更為便利。

謝國樑與谷立言相談甚歡，並相互致贈禮物，謝國樑強調，未來發展需要各界共同努力，也誠摯邀請谷立言處長能夠多來基隆走走，感受基隆的山海風情，並期待基隆與美國各界能有更多合作機會。

近期中華隊取得世界棒球12強冠軍、美國隊獲得季軍的優秀成績，雙方也相互恭喜，謝國樑更致贈棒球與代表基隆的李鵠鳳梨酥給谷處長，表達雙方持續加深交流合作的願景。